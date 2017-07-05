Послу Кисляку не льстит известность в США

Всеобщий интерес к послу России в США Сергею Кисляку не льстит дипломату, ему от этого, «скорее грустно». Он сказал это ТАСС, объяснив, что «знаменитость эта - на основе надуманного и изолганного относительно того, что мы в посольстве здесь делаем». Окружение президента США Дональда Трампа сейчас ФБР и комитеты палат конгресса по разведке проверяют на предмет подозрительных контактов с представителями России в рамках расследования возможного вмешательства Москвы в президентские выборы. Подозрительными оказались в том числе встречи людей Трампа с послом Кисляком.

Посол агентству ТАСС признался, что ему иногда «жаль тех американцев, которые нескончаемо копаются в неправдах о России вместо того, чтобы заниматься серьезными проблемами, которые стоят перед их собственной страной». Предположения о предвыборном сговоре штаба Трампа с Россией Кисляк называет «нагромождением неправд».

«Как ни странно, в реальной жизни "известность" ежедневной работе [посла] не помогает и не мешает, - сказал Кисляк. - Мешает другое - отравленная атмосфера, в которой приходится работать». Дипломат знает, что ему сейчас посвящаются политические карикатуры и чуть ли не анекдоты. «Кое-что даже смешно», - сказал он, но примеры приводить не стал, пояснив, что «юмор, по большей части, недобрый, скорее, по отношению к американским партнерам».

Миссия Кисляка в Вашингтоне завершается, посол сказал, что он и его семья рады предстоящему возвращению в Россию.