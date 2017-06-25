Макфол сообщил о готовности Кисляка уйти с должности посла России в США

Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что посол России в США Сергей Кисляк скоро покинет свою должность. В российском МИДе пока не прокомментировали информацию.

«Так как посол Кисляк готовится покинуть посольство России в США, я желаю ему всего хорошего. Во время службы мне нравилось работать с ним, даже когда мы не соглашались», — написал Макфол в Twitter.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел России Анатолий Антонов должен сменить Кисляка, который может возглавить новую структуру ООН — бюро по борьбе с терроризмом.