Россия выдвинула Кисляка на руководящий пост в ООН – «Коммерсантъ»

В ближайшее время в профильных комитетах Госдумы и Совета Федерации состоятся слушания по поводу назначения замминистра иностранных дел Анатолия Антонова послом России в США, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Он может сменить нынешнего российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка уже в июле.

Кисляк занимает свой пост с июля 2008 г. По данным издания, Россия выдвинула его кандидатуру на должность главы новой структуры ООН – Бюро по борьбе с терроризмом.

О создании новой структуры ранее сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что в ближайшие недели проект резолюции о создании новой структуры обсудит бюджетный комитет Генассамблеи ООН, после чего документ будет вынесен на общее голосование.