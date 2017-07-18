На Новом Арбате произошел пожар в доме-книжке

«Апарт груп» планирует открыть в этом здании гостиницу к ЧМ-2018

На Новом Арбате загорелось здание-книжка Артем Коротаев / ТАСС

В одном из зданий-книжек на Новом Арбате во вторник начался пожар, сообщило Главное управление МЧС по Москве. Возгорание произошло на седьмом этаже по адресу: ул. Новый Арбат, 17. Само здание находится на реконструкции, уточнили в МЧС.

«Площадь пожара на шестом и седьмом этажах составляет 200 кв. м. Людей внутри нет, данные о пострадавших не поступали», – уточнили ТАСС в Главном управлении МЧС по Москве.

По словам источника «РИА Новости» в экстренных службах, на момент ЧП в здании находились только рабочие. «Двадцать три человека самостоятельно вышли из здания. Пострадавших, по предварительным данным, нет», – рассказал он.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар был локализован на площади 200 кв. м, а позже потушен.

Как сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах, пожар произошел в реконструируемой гостинице.

В марте 2016 г. «Апарт груп» купила один из домов-книжек на 28 000 кв. м за 2,4 млрд руб. Объект планируется реконструировать в гостинично-апартаментный комплекс, который будет включен в инфраструктурные объекты чемпионата мира по футболу 2018 г., рассказывал тогда представитель. Тё в интервью «Ведомостям» оценивал инвестиции в проект примерно в 6 млрд руб.

Представитель «Апарт Групп» подтвердила «Ведомостям», что пожар произошел в реконструируемой гостинице: «По предварительным данным, причина пожара - самовозгорание старой электропроводки на 7 этаже, где еще не начаты работы по реконструкции. Никто не пострадал, все рабочие из здания эвакуированы».

Из-за пожара также эвакуировали посетителей и персонал из ресторана, расположенного в доме. Ранее в заведении сообщали агентству, что ресторан работает в обычном режиме, но в заведении царит «внутренняя паника», так как помимо посетителей в нем работает еще 120 человек персонала, но команды об эвакуации пока не поступало.

Седьмой этаж, где возник пожар, был приспособлен под склад, где хранятся строительные материалы, там и возник очаг пожара, сообщил ТАСС.