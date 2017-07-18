Пожар в здании-книжке на Новом Арбате
Седьмой этаж, где возникло возгорание, был приспособлен под склад
В одном из зданий-книжек на Новом Арбате во вторник начался пожар, сообщило Главное управление МЧС по Москве
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Возгорание произошло на седьмом этаже по адресу: ул. Новый Арбат, 17. Этаж был приспособлен под склад, где хранятся строительные материалы, сообщил ТАСС
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Прохожим приходилось пользоваться масками
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Само здание находится на реконструкции, уточнили в МЧС
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«Площадь пожара на шестом и седьмом этажах составляет 200 кв. м. Людей внутри нет, данные о пострадавших не поступали», – уточнили ТАСС в Главном управлении МЧС по Москве
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По словам источника «РИА Новости» в экстренных службах, на момент ЧП в здании находились только рабочие, которые самостоятельно вышли из здания
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Из-за пожара также эвакуировали посетителей и персонал из ресторана, расположенного в доме
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