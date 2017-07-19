Венесуэльская оппозиция планирует создать параллельное правительство

Лидеры оппозиции заявляют, что работают над созданием «правительства национального единства» Ariana Cubillos / AP

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном введении санкций, если президент Венесуэлы Николас Мадуро не откажется от планов изменить конституцию страны, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). На 30 июля в Венесуэле намечен созыв учредительного собрания, которое должно одобрить внесение изменений в основной закон. Оппозиция и правозащитники считают, что таким образом Мадуро намерен обойти систему выборов и получить еще больше власти.

Администрация Трампа пообещала предпринять «быстрые действия экономического характера», если Мадуро не откажется от своих планов. «США не будут стоять в стороне, пока Венесуэла рушится. Сильные и мужественные шаги [венесуэльцев] по-прежнему игнорируются плохим лидером, мечтающим стать диктатором», – говорится в заявлении Трампа.

В Белом доме думают о санкциях в отношении венесуэльской госнефтекомпании PDVSA и даже о лишении правительства Мадуро возможности получать доходы от экспорта нефти, рассказали WSJ собеседники, знакомые с ходом обсуждения. Администрация Трампа пока не давала публичных комментариев о сути возможных санкций. «Думаю, сейчас напряженно рассматриваются различные варианты. Я не удивлюсь, если обсуждаются очень суровые меры. Если так, надеюсь, они принесут больше пользы, чем вреда», – сказал изданию президент Inter-American Dialogue Майкл Шифтер.

Меньше половины 7,5 млн человек ­приняли участие в оппозиционном народном референдуме (всего в Венесуэле около 19,5 млн зарегистрированных избирателей). Более 98% из них высказались против планов Мадуро переписать конституцию

В воскресенье венесуэльская оппозиция провела неофициальный референдум (см. врез). Фредди Гевара, зампред национальной ассамблеи (парламент Венесуэлы, большинство в котором принадлежит оппозиции), заявил, что «настал критический момент», и призвал сограждан в четверг выйти на всеобщую 24-часовую забастовку. А в пятницу члены парламента намерены заменить некоторых судей Верховного суда, связанных с Мадуро. В конце марта суд попытался взять себе полномочия парламента, после чего начались ежедневные столкновения демонстрантов с полицией.

Лидеры оппозиции заявляют, что работают над созданием «правительства национального единства», которое должно объединить давних оппонентов Мадуро и выходцев из правящей социалистической партии, не согласных с ее политикой. Некоторые члены правительства, ранее лояльные президенту, недавно публично дистанцировались от него, заявив, что Мадуро правит как диктатор.

Если Мадуро все-таки пойдет на созыв учредительного собрания, это знаменует собой новую кульминацию в политическом кризисе, сказала WSJ аналитик Eurasia Group Риса Грейс-Таргоу. Из-за отсутствия поддержки такой институт будет изначально нестабильным, его появление может усилить уличные протесты, считает она: «Страна неизбежно ступает на переходный путь, который будет сопровождаться переговорами и приведет к реальной смене режима».