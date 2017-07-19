Суд сократил размер нанесенного Навальным ущерба «Кировлесу»

Особо крупный размер ущерба начинается с 1 млн руб., поэтому добиться переквалификации статьи на менее тяжкую не получится, считает Кобзев Евгений Разумный / Ведомости

Никулинский райсуд Москвы частично удовлетворил гражданский иск «Кировлеса» к Алексею Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву по делу о растрате, взыскав с них 2,2 млн руб. вместо заявленного в иске ущерба в 16,2 млн руб. Предыдущее решение того же суда о взыскании 16 млн руб. было отменено в декабре 2016 г. во исполнение решения ЕСПЧ (см. врез). Сумма растраты, установленная приговором, не равна размеру ущерба, пояснял на суде адвокат Навального Вадим Кобзев: компания Офицерова купила лес у «Кировлеса» за 14,7 млн руб., а продала продукцию за 16 млн.

Особо крупный размер ущерба начинается с 1 млн руб., поэтому добиться переквалификации статьи на менее тяжкую не получится, считает Кобзев: «Обычно суды в качестве ущерба взыскивают сумму растраты, руководствуясь постановлением пленума Верховного суда. Когда решение вступит в силу, можно начать аккуратно рассуждать о том, как же растратили 16 млн руб., если реальный ущерб 2 млн». Есть некоторый конфликт приговора и решения Никулинского суда, согласен адвокат: «Мы говорили, что 16 млн в уголовно-правовой квалификации было растратой в особо крупном размере, а по реальному ущербу «Кировлес» не представил расчет. Судья в похожей логике вынесла решение. Хотя мы считаем, что вообще не было никакого ущерба». Сейчас адвокаты раздумывают над дальнейшими шагами – например, использовать это как еще один довод в ЕСПЧ, добавляет Кобзев: «В любом случае это еще один аргумент в пользу незаконности приговора».

Стоим на своем Ленинский райсуд Кирова, пересмотрев зимой дело «Кировлеса» с учетом постановления ЕСПЧ, снова признал Навального виновным по ч. 4 ст. 160 УК (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере), а Офицерова – в пособничестве этому преступлению.

Как правило, суд взыскивает ту сумму, которая предъявлена в иске, «но в данном случае творчеству нет предела», говорит адвокат Вадим Клювгант: «Сложно объяснить это решение, возможно, цивилистическое правосознание судьи не позволило второй раз взыскивать то, что совершенно точно оплачено, и он нашел «компромисс». Но это предположение». Не ясно, как иск связан с приговором по делу «Кировлеса», признается адвокат: «Одно дело, когда предъявляется самостоятельное исковое требование и просят взыскать упущенную выгоду в связи с гражданско-правовым спором, другое – когда иск вытекает из уголовного дела, то взыскано может быть то, что является предметом обвинения. И если иск был производным от приговора, то логика суда становится еще менее понятной». Можно ли добиться переквалификации, говорить сложно, добавляет Клювгант: «Для внешнего наблюдателя логика в деле перестала существовать, но пока ясно, что это дополнительное подтверждение несостоятельности и абсурдности приговора».

Это не политическое, а юридическое решение, считает политолог Аббас Галлямов: «Дело находится под пристальным вниманием общественности и должно быть юридически безукоризненным. Властям достаточно того, что приговор обвинительный, а сумма штрафа не имеет значения».