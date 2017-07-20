Навальный провел дебаты со Стрелковым

Они обсудили коррупцию, отношения с Западом и ситуацию на Донбассе и в Крыму

В ходе дебатов участники обсудили три темы — коррупцию, отношения с западом и ситуацию на Донбассе и в Крыму Навальный LIVE

Политик Алексей Навальный вечером в четверг, 20 июля, провел дебаты с лидером движения «Новороссия» Игорем Стрелковым. В ходе дебатов участники обсудили три темы — коррупцию, отношения с западом и ситуацию на Донбассе и в Крыму. Около двух недель назад Стрелков в эфире «Рой ТВ» заявил, что хотел бы подебатировать с Навальным от лица русских националистов. Навальный принял приглашение Стрелкова.

На разных ресурсах, по данным пресс-секретаря ФБК Навального Киры Ярмыш, дебаты смотрели до 80 000 человек. Опрос «Дождя» показал, что примерно три четверти зрителей сочли более убедительным Навального.

На вопрос, каким образом Навальный планирует бороться с коруппцией, политик ответил, что это ключевый пункт его политической программы: «Я знаю, как победить коррупцию в России. Моя уверенность основывается на работе Фонда борьбы с коррупцией. В течение многих лет она борется с коррупцией, мы разоблачили множество чиновников. Я знаю, что буду делать с первого дня». По его мнению, для борьбы с коррупцией кроме желания, нужны политическая конкуренция и честные выборы, независимые суды, свободные СМИ. Также он говорит, что примет закон о незаконном обогащении чиновников, введет институт независимых прокуроров, отменит «безумное госрегулирование» и реформирует систему госзаказа.

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Стрелков заявил, что до осени 2015 г. считал, что Владимира Путина как верховного главнокомандующего нужно поддерживать в условиях противостояния с Западом, а потом «иллюзии развеялись». «Когда я служил в ФСБ у меня никогда в кабинете не висел портрет Путина. И начиная с чеченской кампании начала 2000-х я не относился к нему с большим доверием. Мне категорически не нравилось, что он устроил в Чечне», - заявил он. Стрелков заявил, что если Навальный придет к власти, то он продолжит линию, которую вели Борис Ельцин и ведет Владимир Путин.

Стрелков сообщил на дебатах, что организовал вторжение на восток Украины в 2014 году на деньги, поступившие из Крыма: «Я могу сказать, что оружие я взял в Крыму, там же взял и очень небольшие деньги - весьма небольшие. А на остальные вопросы я как офицер не могу и не буду отвечать».

Навальный в ходе дебатов поддержал западные санкции против окружения Путина: «Как гражданин России я выступаю против секторальных санкций, но более эффективными я считаю санкции против путинского окружения, которое, собственно говоря, не граждане России даже. Против них нужно вводить санкции - конечно, это в интересах граждан России».

Он заявил, что будет выстраивать отношения с Западом так, чтобы они приносили выгоду России. «Война, которую вы начали — дорогая вещь, она уничтожает экономику России. 20 млн человек за чертой бедности, а вы мне говорите, что мы должны финансировать войны. Россия не может позволить себе вести войну», - сказал Навальный.

Стрелков сказал, что он не знает, как «Россия должна бороться вместе с Западом с исламским терроризмом, когда НАТО вводит войсковой контингент в Прибалтику и усиливает группировку вокруг России». «Ополчение Боинг не сбивало, поскольку не было для этого средств», однако подробнее на эту тему говорить «не может», сказал Стрелков.