Навальный проведет дебаты со Стрелковым

Навальный написал, что хочет в ходе дебатов доказать, что он лучший кандидат для «избирателей, называющих себя патриотами» Максим Стулов / Ведомости

Алексей Навальный согласился на дебаты с лидером движения «Новороссия» Игорем Стрелковым. Несколько дней назад Стрелков в эфире «Рой ТВ» заявил, что хотел бы подебатировать с Навальным от лица русских националистов. Стрелков предложил обсудить, как Навальный победит коррупцию и что будет делать с Крымом и Донбассом, если станет президентом, какова его позиция в отношении Запада. Навальный написал у себя на сайте, что он «сторонник открытой политической дискуссии» и ему есть что сказать на эти темы. «Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан России, мне интересен, и я готов в нем участвовать», – заявил Навальный.

По словам политика, он собирается бороться за голоса всех избирателей с националистическими взглядами: «Я единственный кандидат в президенты, прямо заявляющий о том, что к политической жизни страны и участию в выборах должны быть допущены все политические силы, включая националистов». Он добавил, что в том числе и тех националистов, которых «Кремль использовал для нагнетания имперской, антиукраинской и антизападной пропаганды; использовал для начала вредной, губительной для России войны, а теперь всячески прессует, загоняет в подполье и превращает в маргиналов». Навальный написал, что хочет в ходе дебатов доказать, что он лучший кандидат для «избирателей, называющих себя патриотами». Дебаты планируют транслировать на канале «Навальный.Live». Их дата будет согласована в ближайшее время. Напомним, что по действующему законодательству Навальный не имеет права участвовать в выборах, поскольку он осужден за совершение тяжкого преступления по делу «Кировлеса».

Стрелков заявил в эфире «Рой ТВ», что Навальный является «единственным пусть и полулегальным, но признанным оппозиционером». «Власть его признает в качестве своего противника, тщательно лелеет, видимо, готовит его в качестве возможного спойлера Владимиру Путину на президентских выборах», – заявил он.

Это попытка создать параллельную повестку со стороны обоих, считает политолог Михаил Виноградов: «Стрелков достаточно самолюбив, чтобы хотеть провести дебаты с Навальным, и достаточно слаб как публичный оратор, чтобы у него получилось выиграть у Навального». К тому же эти дебаты ни к чему не обязывают обе стороны, добавляет он: «Такие параллельные дебаты и выборы — есть кандидаты официальные, а есть как бы «народные».

Полковник запаса ФСБ Игорь Стрелков возглавил отряд добровольцев из России и Украины из 50 человек, занявший в апреле город Славянск Донецкой области Украины, и в мае стал министром обороны самопровозглашенной ДНР. После двухмесячной осады Славянска украинской армией разросшийся почти до 2000 человек отряд Стрелкова вышел из окруженного Славянска, сам Стрелков затем командовал силами ДНР в боях с украинской армией в различных районах Донбасса. После конфликта с властями ДНР, в котором Стрелков публично обвинил помощника президента Вячеслава Суркова, в сентябре он был снят с этой должности и ушел в Россию, где возглавил движение «Новороссия», одной из целей которого является оказание гуманитарной помощи Донбассу и ветеранам боевых действий в этом регионе.

Ранее «Ведомости» писали, что начался новый виток давления на националистов. На прошлой неделе Генпрокуратура потребовала заблокировать шесть информресурсов «националистического толка», в том числе сайты «Спутник и погром», «Русский сектор», «Правый взгляд». Кроме того, обвинения в публичных призывах к экстремизму предъявлены организатору «Русских маршей» Юрию Горскому. Его соратник, саратовский националист Вячеслав Мальцев, покинул Россию после возбуждения в отношении его уголовного дела о создании экстремистского сообщества «Артподготовка». Оба они участвовали в созданном в 2016 г. движении «Новая оппозиция», объединившем либералов, демократов и националистов. Центр «Сова» ранее отмечал, что праворадикалы принимали активное участие в протестах 12 июня, организованных Алексеем Навальным. Представители «Артподготовки» вошли почти во все оргкомитеты, а в московской акции также участвовали активисты комитета «Нация и свобода» и незарегистрированной Партии националистов.