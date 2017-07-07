Блокировка националистических сайтов может быть частью борьбы с протестами М. Стулов / Ведомости

Генпрокуратура потребовала заблокировать шесть информресурсов «националистического толка», в том числе сайты «Спутник и погром», «Русский сектор», «Правый взгляд», говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства. В результате «систематического мониторинга» на них выявлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных в России организаций, а также пропаганда идей национальной и религиозной розни и побуждение к экстремизму, указала Генпрокуратура.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что требования прокуратуры выполнены. «Спутник и погром» уже внесен в реестр запрещенных сайтов, из записи в реестре следует, что решение заблокировать ресурс Роскомнадзор принял 5 июля, но по состоянию на 20.30 четверга доступ к нему был. Редакция сайта сообщила, что давно готова к блокировкам, сайт переедет на новый адрес и, возможно, будет переименован.

Генпрокуратура не назвала конкретные статьи «Спутника и погрома», которые нарушают законодательство, пояснил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский: «Прокуратура потребовала блокировки ресурса за совокупность текстов, которые, по ее мнению, носят экстремистский характер». Это означает, что редакция не может удалить какие-то тексты и быстро вывести сайт из реестра запрещенных. Единственный вариант – добиваться отмены блокировки через суд, т. е. оспорить само требование Генпрокуратуры. В 2014 г. по той же схеме были заблокированы интернет-издания «Грани.ру», «Ежедневный журнал», «Каспаров.ru», но оспорить это решение им не удалось.

Создатель и главред «Спутника и погрома» Егор Просвирнин назвал действия прокуратуры неправомерными: «Насколько я знаю, национализм не запрещен в России. Терроризм и экстремизм – это совершенно конкретные обвинения, в отличие от националистического толка» (цитата по сайту «Говорит Москва»). «Спутник и погром» создан в 2012 г., работал в соцсети «В контакте», затем перебрался на собственный сайт. Это самый известный в России националистический сайт, по данным SimilarWeb, его месячная аудитория на 17 июня составляла 1,41 млн посетителей. В 2015 г. к Просвирнину приходили следователи: претензии, по его словам, вызвал текст, где говорилось, что националисты должны поддерживать Донбасс.

В последние дни проблемы возникли и у других известных националистов. В среду организатору «Русских маршей» Юрию Горскому предъявили обвинение по ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму). Его соратник, саратовский националист Вячеслав Мальцев, покинул Россию после возбуждения в отношении его уголовного дела о создании экстремистского сообщества «Артподготовка». Оба они участвовали в созданном в 2016 г. движении «Новая оппозиция», объединившем либералов, демократов и националистов. Центр «Сова» ранее отмечал, что праворадикалы принимали активное участие в протестах 12 июня, организованных Алексеем Навальным. Представители «Артподготовки» вошли почти во все оргкомитеты, а в московской акции также участвовали активисты комитета «Нация и свобода» и незарегистрированной Партии националистов.

Законодательство позволяет блокировать сайты по требованию прокуратуры и это решение могут не обосновывать, говорит адвокат Матвей Цзен, ранее представлявший интересы Просвирнина: «Не указаны адреса, которые блокируются, даже названий всех сайтов нет. Жаров говорит, что они не занимаются цензурой, но запрет на доступ к сайту – что это, если не цензура?» Правоохранители путают разные виды национализма, они считают, что есть некая единая экстремистская идеология – это и те, кто поддерживает Новороссию, и те, кто выступает против, полагает адвокат: «А то, что эти люди придерживаются противоположных взглядов и начинают помогать друг другу, только когда попадают под незаконное преследование, – им на это плевать. Идет зачистка информационного поля от голосов, которые поют свою песню».

Задача профилактики экстремистских настроений стоит постоянно, говорит политолог Константин Костин: «Националисты – народ решительный и пассионарный, это не школьники на Тверской. Есть границы, которые переходить нельзя, если их преступают, то [власти] проводят соответствующие действия вне зависимости от того, каких взглядов придерживаются националисты». Принято считать, что тема национализма болезненна для российской власти, поскольку в этническом национализме там видят ключевую причину краха СССР и опасаются, что национализм в России гипотетически может сыграть подобную роль, отмечает политолог Михаил Виноградов: «В силу этого репрессии против националистов легко продавливать в коридорах власти». Кроме того, шаги против оппозиции в целом можно представить как ограничение националистов и экстремистов, добавляет он: «Так западным элитам российское протестное движение могут подать как националистическое».

По мнению директора центра «Сова» Александра Верховского, «Спутник и погром» – не самое радикальное издание, чтобы его запрещать: «При желании найти там унижающие высказывания об этнических группах несложно, но под этот закон можно подогнать половину российских СМИ. Сайт существовал много лет, и вдруг его блокируют – непонятно, зачем такая срочность». Идет организованная атака на националистов – как на проукраински, так и на продонбасски настроенных, считает эксперт: «Нет избирательности. Возможно, у власти есть страх, что националисты могут иметь большое значение в протестах Навального».-