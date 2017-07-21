Конституционный суд не стал рассматривать жалобу противников передачи Исаакия РПЦ

Статуя на крыше Исаакиевского собора Dmitry Lovetsky / AP

Конституционный суд (КС) отклонил жалобу депутата Бориса Вишневского на закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Суд посчитал, что закон не нарушает прав граждан на судебную защиту.

КС рассмотрел жалобу парламентария и другого истца - Павла Шапчица 18 июля. Определение было вынесено на основании заключения судьи Николая Бондаря, который проводил предварительное изучение жалобы.

В своей жалобе Вишневский и Шапчиц просили проверить конституционность ч. 3 ст. 9 федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», согласно которой физические лица и юридические лица, полагающие, что их права нарушены в связи с передачей имущества религиозной организации, вправе обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов.

В январе 2017 г. Василеостровский районный суд отказался принять к рассмотрению иск Вишневского, Шапчица и других противников передачи собора РПЦ, так как, по мнению суда, распоряжение КИО о плане мероприятий по передаче Исаакиевского собора РПЦ не является собственно документом о передаче здания, а только подготовкой предложений по передаче. Это решение в апреле поддержал Санкт-Петербургский городской суд.

Вишневский и Шапчиц указывают, что такая интерпретация судами текста закона противоречит Конституции, так как лишает граждан прав на судебную защиту своих интересов.

Суд в своем решении говорит, что этот закон и указанная статья в частности не противоречат Конституции. «Закон не препятствует оспариванию в судебном порядке связанных с передачей религиозной организации имущества религиозного назначения решений и действий публичной власти», - говорится в решении КС. При этом указано, что даже если решения не повлекли нарушения тех или иных прав и свобод непосредственно в момент подачи иска, истец имеет право достоверно предположить, что его права неизбежно будут нарушены в будущем, и Кодекс административного судопроизводства указывает, что судья в каждом конкретном случае должен выяснять обстоятельства, которые привели к подаче иска, и не может произвольно отказать в его рассмотрении. КС также отметил, что истцы вправе обратиться за судебной защитой своих прав, нарушенных не только собственно передачей религиозной организации имущества религиозного назначения, но и в связи с такой передачей.

Борис Вишневский уверен, что отказ КС – это победа истцов, потому что КС четко определил, что суды обязаны рассматривать иски по оспариванию не только самой передачи собора, но и плана по его передаче. Вместе с Павлом Шапчицем он будет готовить новые иски в Василеостровский и Смольнинский суд.