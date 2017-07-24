Депутатам Госдумы стало тяжелее работать

Вячеслав Володин был серьезно озабочен укреплением престижа Госдумы Евгений Разумный / Ведомости

Закрывая последнее заседание весенней сессии, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в палате окрепла дисциплина, но добавил, что главное – рост активности депутатов. «Парламент стал работать более продуктивно. Зал наполнен, что очень важно», – считает председатель фракции единороссов Владимир Васильев. За год в регламенте Думы по инициативе Володина поменялось многое: запрещено голосование друг за друга, отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины, увеличилось количество самих заседаний. Для борьбы с непроработанными идеями при Госдуме создан экспертный совет по законотворчеству, а на исследовательские работы депутатам в 2017 г. отведено 350 млн руб.

Но несмотря на запрет голосования друг за друга, депутаты все равно нарушают регламент и продолжают голосовать за соседей, как выяснили ранее «Ведомости». Особенно тяжело стало посещать пленарные заседания коммунистам: как рассказывал депутат Юрий Синельщиков, из-за сокращения числа депутатов во фракции у каждого появилось больше регионов и не все успевают работать и в Москве, и с избирателями. Принятые меры укрепляют дисциплину, возражает Ярослав Нилов (ЛДПР). «Раньше мы помним голосование одного за десятерых, это формировало негативный образ Думы», – говорит он.

Важнейшим событием весенней сессии и для граждан, и для депутатов стал закон о реновации, вызвавший протесты москвичей. Законопроект прошел парламентские слушания с участием граждан и был переработан. Депутатам пришлось перевносить изначально некорректный и не согласованный с Кремлем закон о лишении террористов гражданства. Всю весеннюю сессию с правительством и администрацией безуспешно согласовывали законопроект о животных, который не могли принять несколько лет, и в итоге отложили его на осень. Было внесено немало скандальных законопроектов в области технологий и интернета: один из них предлагает наказывать за клевету в соцсетях, приняты законопроекты об анонимайзерах, регулировании мессенджеров и ужесточении правил продажи сим-карт.

Руководитель комитета по собственности Николай Николаев считает, что с самого начала работы Думы депутаты «поставили задачу к обсуждению законопроектов привлекать как можно больше заинтересованных сторон, чтобы слышать все разные мнения». С огромным трудом, но депутатам-одномандатникам удается лоббировать интересы регионов в Думе, считает коммунист Михаил Щапов: «Если удается показать, что аналогичные проблемы есть у других регионов, то шансы повышаются. Если проблема региона уникальна, приходится тратить массу сил, а результат может быть нулевой». По его словам, депутатам не хватает одной недели для работы в регионах, при командировке в отдаленные населенные пункты на дорогу уходит половина недели.

Меньше, но лучше С начала работы седьмого созыва Дума приняла 427 законов, за такой же период 2015–2016 гг. было принято 584 закона. По словам Володина, на 59% сократилось количество так называемых законодательных завалов: из 2020 законопроектов, внесенных за все созывы, рассмотрены 1180, осталось 840.

Самое главное, что в зал пленарных заседаний пришли и приняли участие в работе сами избиратели – во время слушаний по реновации и по обманутым дольщикам, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Происходит и выстраивание нового уровня взаимоотношений с правительством, что важно, поскольку именно правитель ство остается основным субъектом законодательной инициативы: «Взаимодействие с правительством будет в центре внимания и в следующем году, тем более что после президентских выборов произойдет формирование нового кабинета министров». Председатель Госдумы не раз обозначал свою позицию, что для него «эффективно работающая Дума – та, которая в полной мере выполняет функции представительной власти и защиты прав избирателей, принимает качественные законы и обеспечивает парламентский контроль».

«Слово «принтер» в отношении Думы употреблять перестали, скандальные законопроекты не принимают пачками, но их все равно много, особенно в области регулирования интернета», – говорит политолог Александр Кынев. Говорить об изменении отношения общества к Госдуме не приходится: «По округам надо рекрутировать ярких людей, а они не готовы быть статистами. Замах сделан, но стремление сохранить контроль, чтобы все голосовали, как надо, оказалось сильнее». Аппаратная борьба за влияние руководства Госдумы с другими ветвями власти действительно была, «в чем-то она удалась, хотя общественное мнение об этом не догадывается», полагает Кынев.