Проголосовавших депутатов собираются «визуализировать», чтобы им было сложнее пропускать заседания А. Гордеев / Ведомости

В аппарате Госдумы обсуждается идея визуализировать голосования по фракциям, рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Если руководители всех фракций поддержат эту идею, то ее реализацией будет заниматься думское управление организационного обеспечения законодательного процесса. За пределами зала пленарных заседаний могут установить информационный экран, на котором будут демонстрировать информацию о том, как проголосовали фракции и в каком количестве. Спикер считает, что такая мера может повысить депутатскую самоорганизацию и дисциплину.

На прошлой неделе журналистов пишущих изданий впервые пустили на балкон для прессы в зале пленарных заседаний, где до этого могли снимать только фотографы и видеооператоры. «Ведомости» написали о том, что депутаты всех фракций в нарушение думского регламента продолжают голосовать друг за друга, кроме того, на заседании во второй половине дня присутствовало чуть более половины депутатов. Ранее депутат мог передать голос по доверенности, но с октября 2016 г. голосовать можно только лично. Уважительными причинами для отсутствия в зале считаются больничный, командировка, участие в парламентской делегации или исполнение депутатских обязанностей членов Совета за пределами Думы.

По мнению спикера, допуск на балкон журналистов пишущих изданий уже предостерегает депутатов от прогулов и голосований друг за друга. После информации в СМИ об отсутствующих и голосующих друг за друга парламентариев, спикер ввел правило, в соответствии с которым руководитель комитета по регламенту Ольга Савастьянова перед каждым заседанием перед утренней регистрацией должна зачитывать информацию об отсутствующих. Их фамилии не называются - лишь количество и причины отсутствия.

Депутат может зарегистрироваться на заседании три раза в течение дня, чтобы день не был пропущен, достаточно зарегистрироваться один раз. В 2016 г. по инициативе Володина в думском регламенте появились вычеты из зарплаты за пропуск заседаний без уважительных причин. У такого «провинившегося» парламентария должны удерживать одну шестую зарплаты, но пока в списке «прогульщиков» нет никого - депутаты пишут заявления за свой счёт. Таким образом, Дума за январь, февраль и март сэкономила уже 21 млн руб.

Депутаты отнеслись к идее скептически. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев считает, что визуализация голосования ничего не даст: «Коммунисты как не ходили, так и не ходят. Нужны более жесткие наказания - прогульщики точно есть, просто нужно политическое решение о том, чтобы наказать кого-то первым». По мнению Лебедева, вычеты из зарплат не работают: «Знаю многих, кто ещё и доплатит, чтобы его оставили в покое». Единственная эффективная мера - императивный мандат, утверждает депутат: «Нужно, чтобы фракциям дали полномочия лишать мандата за прогулы, это сразу повысит дисциплину». Это контрпродуктивная идея, надо заниматься делом, а не считать депутатов, считает коммунист Николай Коломейцев. «Нужно работать над законопроектами, а не устраивать слежку. У каждой фракции есть свои избиратели и своя работа с ними. У единороссов при абсолютном большинстве нет ни одного человека, способного на собственное мнение, они принимают чужие законопроекты неуполномоченных людей, вот в чем настоящая проблема», - прокомментировал коммунист.