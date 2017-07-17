Депутаты Госдумы узнают об избирателях

Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: От редакции: Узнать об избирателе

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Депутаты хотят знать, чем живут избиратели, – желание само по себе похвальное. Для выяснения забот и мнений граждан о своей работе Государственная дума, которую эти граждане формально избирают, решила заказывать социологические опросы: конкурс на сумму 27,9 млн руб. выиграл ВЦИОМ. Вице-спикер Петр Толстой, курирующий в нижней палате эту тему, пояснил, что депутаты хотят получить еще один канал обратной связи. У фракций и депутатов накопился широкий круг вопросов: как уточнил другой вице-спикер, Александр Жуков, набралось уже около 30 тем для социологов.

Понятно и известно стремление спикера Вячеслава Володина повысить статус Думы нынешнего созыва – в том числе этой цели служит инициатива усиления внешней экспертизы. Многим законопроектам, правда, этой экспертизы не хватает и сейчас – наверное, надо подождать, пока процесс будет отлажен. Частью такой экспертизы призвана стать и социология.