Ирак активизирует закупки оружия в России

Ранее Ирак был ориентирован на американские вооружения, но в 2012 г. Москва и Багдад неожиданно заключили контракт на поставку оружия Ali Abdul Hassan / AP

Владимир Путин во вторник встретился в Петербурге с вице-президентом и экс-премьером Ирака Нури аль-Малики. «По направлению экономического сотрудничества еще многое предстоит сделать. Но у нас есть и другие направления, в частности военно-техническое взаимодействие. Россия здесь ведет себя активно и помогает Ираку», – напомнил президент России. В свою очередь аль-Малики, рассказав о своем видении развития ситуации после освобождения Мосула от террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России), заявил, что после захвата боевиками Мосула в 2014 г. «Россия заняла почетную честную позицию и согласилась ускорить поставки тех вооружений, о закупке которых мы договорились ранее» (цитата по сайту Кремля).

Ранее Ирак был ориентирован на американские вооружения, но в 2012 г. Москва и Багдад неожиданно заключили контракт на поставку 48 боевых машин зенитного комплекса «Панцирь-С» и 36 новейших ударных вертолетов Ми-28 на общую сумму $4,2 млрд. Этот контракт был заключен по инициативе тогдашнего премьера аль-Малики и стал самой крупной на тот момент российской оружейной сделкой на Ближнем Востоке.

После начала наступления ИГ в 2014 г. параметры сделки были изменены, говорит человек, близкий к «Рособоронэкспорту»: была достигнута договоренность о поставке 15 вертолетов Ми-28 и 28 более простых ударных вертолетов Ми-35 (экспортный вариант Ми-24). К лету 2014 г., когда ситуация стала критической, Москва начала поставлять Багдаду из наличия ВВС штурмовики Су-25 (всего около 15 машин). Кроме того, Ирак получил дополнительные партии боеприпасов, противотанковых ракет и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», что позволило повысить потенциал иракских сухопутных войск для проведения штурмовых действий. В то же время были заморожены ожидавшиеся контракты по поставкам новых боевых самолетов и танков.

По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Андрея Фролова, часть замороженных контрактов сейчас начнет выполняться. Так, очевидно, начнутся поставки танков Т-90 по контракту на 73 машины (с возможным в дальнейшем увеличением их числа), не исключены и новые закупки ударных вертолетов Ми-28, которые хорошо показали себя при штурме Мосула, а также покупка транспортно-десантных вертолетов. По всей видимости, продолжает эксперт, будет закупаться и другая техника для сухопутных войск – противотанковые ракеты, бронемашины, военные автомобили, артиллерия и боеприпасы, поскольку со взятием Мосула война в Ираке не закончилась. В то же время ожидать закупок Ираком боевых самолетов преждевременно, поскольку ВВС Ирака расходуют большие средства на покупку и освоение американских истребителей F-16, говорит Фролов. В разное время шли переговоры и даже подписывались предварительные соглашения о поставке в Ирак истребителей МиГ-29М/М2, Су-30МК2 и бомбардировщиков Су-34.