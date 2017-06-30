Ирак объявил о взятии самого крупного города «халифата»

Мосул почти захвачен Felipe Dana / AP

Иракская армия захватила разрушенную ранее боевиками запрещенного в России ИГИЛ мечеть ан-Нури в Мосуле, в которой летом 2014 г. лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата». Об этом сообщило в четверг иракское телевидение, показав кадры поднятого над мечетью флага Ирака.

Штурм Мосула иракскими силами при поддержке авиации, артиллерии и сил спецопераций возглавляемой США коалиции начался в октябре 2016 г. и длится уже на три месяца дольше, чем начавшаяся в мае 2016 г. операция сирийской армии по занятию восточного Алеппо. За это время Мосул покинуло, по данным ООН, больше половины из его почти полуторамиллионного населения.

Штурм Мосула затянулся, потому что изначально США настояли на участии в нем только подготовленных ими соединений, отстранив шиитские формирования из-за опасений межконфессиональных столкновений, говорит человек, близкий к Минобороны России. В конце концов ошибку признали и эти силы приняли участие в штурме, но она стоила больших потерь и войскам, и населению, добавляет он.

Заявление иракского командования носит характер пропаганды для демонстрации своих успехов и дискредитации ИГИЛ как мирового террористического бренда, считает эксперт Института инновационного развития Антон Мардасов. На самом деле подразделения третьей дивизии иракской армии за сутки продвинулись примерно на 200 м, взяв под контроль развалины символичной для «халифата» мечети. Под контролем боевиков остается несколько кварталов, бои, возможно, продлятся еще несколько недель, говорит эксперт. С потерей Мосула «халифат» в Ираке не исчезнет – активные и спящие ячейки есть у боевиков в провинциях Анбар, Дияла, Салах-эд-Дин, в районе так называемого Багдадского пояса, продолжает Мардасов. Действуют и отряды так называемого второго звена в уже освобожденных районах. Командование ИГИЛ, исходя из перехваченной документации, еще в 2015 г. готовилось к потере Мосула и других городов, были созданы параллельные руководящие органы, а местным филиалам предоставлена свобода действий, главная цель которых – нанесение ущерба противнику. Кроме того, в районе сирийско-иракской границы есть разветвленная сеть тоннелей, которой в свое время пользовалась запрещенная в России «Аль-Каида», вытесненная из городов Ирака. Расчет ИГИЛ делается на то, что десятки опытных оперативников и проповедников, опираясь на агентурную сеть в Ираке и Сирии, в том числе в лагерях беженцев, будут вести партизанскую войну и ждать шанса для реинкарнации новой структуры в том или ином виде, заключает эксперт.