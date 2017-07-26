Голосование без открепительных не исключает махинаций, считают эксперты КГИ

Старые риски для новых выборов Андрей Гордеев / Ведомости

Комитет гражданских инициатив (КГИ) проанализировал на предмет возможных манипуляций новый порядок голосования для тех, кто будет находиться в день выборов вне места постоянного проживания. Вместо получения открепительных удостоверений, как было ранее, избиратели должны будут не позднее чем за пять дней до голосования подать в избирком заявление с указанием участка, где они планируют голосовать. Если заявление подается позже этого срока, то на него приклеивается марка с уникальным номером, часть которой в день выборов будет вклеена в список избирателей, причем для таких избирателей голосование будет организовано на специальных участках. Этот механизм рассчитан на небольшую группу избирателей, чьи планы могут неожиданно измениться в день голосования, подчеркивают в КГИ.

Эксперты соотнесли число заказанных марок и выделенных для такого голосования участков, чтобы получить среднее число избирателей, которые смогут голосовать таким способом (см. таблицу). Наибольшим это соотношение получилось в Карелии (750 избирателей) и Кировской области (625) – подобный наплыв избирателей может быть искусственным, опасаются в КГИ. Затем, сопоставив число марок с количеством открепительных, выдававшихся на региональных выборах в 2012–2013 гг., эксперты обнаружили, что марок заказано заметно больше в Бурятии, Новгородской, Пензенской и Сахалинской областях. Наконец, сравнение числа марок и количества зарегистрированных избирателей показало, что во всех регионах, кроме Белгородской области, марок заказано более чем на 1% избирателей, а в Северной Осетии и Новгородской области этот показатель почти достигает 4%. Между тем при ожидаемой явке не выше 40% 4% от списочного числа избирателей – это 10% от всех голосовавших, что слишком много для такого голосования, отмечают авторы доклада. Кроме того, в Белгородской, Рязанской и Саратовской областях доля спецучастков для голосования с марками оказалась более 20% от общего числа участков.

После выборов будут корректировки в законодательство, так как сейчас пройдет апробация новых методов, полагает соавтор доклада Аркадий Любарев: «Марок могут заказывать больше, чтобы перестраховаться. С участками больше подозрений». По его мнению, манипуляции могут быть теми же, что и ранее: «Если раньше не всегда изымали открепительные и по ним можно было еще раз проголосовать, то сейчас то же может быть с заявлениями с марками. Есть шансы, что будут перевозить людей на ту территорию, где нужно поднять рейтинг конкретного кандидата».

Свои выкладки эксперты КГИ обсуждали с членами Центризбиркома, сообщила «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова: «В чем-то мы признали их правоту, в чем-то объяснили, почему не согласны». По ее мнению, некорректно сравнивать число марок и изготовленных открепительных – оценивать нужно, сколько людей проголосует с использованием такой процедуры. Марки были заказаны «с запасом», поясняет она: в отличие от открепительных их нельзя допечатать, поэтому пришлось ориентироваться на максимальное количество, благо что сами марки стоят недорого. Возможность манипуляций председатель ЦИК исключает: «И марки, и сам процесс находятся под жесточайшим контролем. Будет видеонаблюдение, адреса таких участков публикуются заранее, чтобы кандидаты и партии смогли организовать наблюдение». Но Любарев прав в том, что не следует слишком увлекаться такой процедурой, провоцируя наплыв избирателей, решивших проголосовать в последний момент, признает Памфилова: «Поэтому ЦИК рекомендовал региональным комиссиям ограничить число участков, где такая процедура доступна, 10–15%».

Пока не введена отметка в паспорте как самая очевидная мера идентификации избирателей, любые другие схемы будут уязвимы для критики, считает политолог Михаил Виноградов: «Это делает почти невозможными какие-либо манипуляции. Все остальные варианты будут критиковаться, потому что самый очевидный вариант почему-то обходят стороной».