Рогозина не пустили в Молдавию

Румыния и Венгрия закрыли воздушное пространство для самолета с вице-премьером и российской делегацией

Рогозин пообещал ответные меры за отказ румынских властей пропустить рейсовый самолет авиакомпании S7, на котором он направлялся в Кишинев Евгений Разумный / Ведомости

Визит вице-премьера России Дмитрия Рогозина в Молдавию сорван, он не смог к назначенному времени прибыть в Кишенев. Власти Румынии и Венгрии закрыли воздушное пространство для самолета S7 Airlines, на борту которого находился вице-премьер и еще 164 пассажира. Самолет был вынужден приземлиться в Минске. Вице-премьер вместе с российской делегацией возвращаются в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота», передает ТАСС.

Дмитрий Рогозин – вице-премьер, куратор ВПК, спецпредставитель президента России по Приднестровью, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии – направлялся в Кишенев, чтобы принять участие в торжествах по случаю 25-летия миротворческой операции. Рогозин включен в санкционный список ЕС.

«Диспетчеры Румынии из Бухареста связались с бортом для того, чтобы уточнить лист пассажиров и подтвердить, что на борту находится делегация и ее руководитель», после чего запретили войти в воздушное пространство страны, рассказал вице-премьер «Интерфаксу». Экипаж обратился к аэропорту Будапешта с просьбой о посадке или транзите через пространство Венгрии, однако также получил отказ.

В S7 пояснили, что самолету запретили войти в воздушное пространство Румынии из-за «санкционной персоны» на борту.

Российская делегация выбрала для перелета регулярный рейс из-за звучавших ранее претензий Кишинева. Ранее правительство Молдавии не разрешило Рогозину прилететь на самолетах Воздушно-космических сил России из-за отсутствия «необходимых для этого условий», президент страны Игорь Додон раскритиковал это решение.

«Сегодня утром Додон проговорил все детали визита [российской делегации] с послом России Фаритом Мухаметшиным. По сути дела, это еще и демарш в адрес молдавского президента», - так оценил Рогозин инцидент с непропуском самолета. «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», - написал Рогозин в Twitter.

Президент Молдавии назвал недопустимыми действия молдавских властей, которые не пустили в страну российских артистов.