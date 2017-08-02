Безопасность и право

Ространснадзор настаивает на тщательном досмотре пассажиров в метро

В очередях на вход ведомство винит руководство Петербургского метрополитена

ГУП «Петербургский метрополитен» должен устранить нарушения транспортной безопасности, считает Ространснадзор. Очереди на входе на четыре станции метро, где были введены новые требования безопасности, показали неготовность службы контроля к новым условиям работы, говорится в сообщении Ространснадзора.

Петербургский метрополитен должен увеличить количество рамок-детекторов, организовать применение быстродействующих технических средств, обеспечить необходимое количество подготовленного персонала и взять на вооружение примеры успешной работы (например, Московского метрополитена), следует из текста , опубликованного на сайте Ространснадзора. Разработанный Петербургским метрополитеном план обеспечения транспортной безопасности оказался недостаточно отработанным как в части применения технических средств досмотра, так и в части подготовки персонала, считает ведомство. В Петербургском метрополитене не комментируют заявление Ространснадзора.

По итогам проверки, проведенной после теракта в метро 3 апреля, Ространснадзор признал петербургскую подземку небезопасной. Он вынес 16 постановлений о привлечении метро к ответственности по статье 11.15.1 КоАП (нарушение требований в области транспортной безопасности). Среди основных претензий – низкая квалификация служб контроля, отсутствие отдельных стационарных камер с аудиозаписью.

После проверки метро усилило контроль. На прошлой неделе на четырех станциях петербургского метро действовал усиленный контроль. Всех пассажиров отправляли на досмотр, а большие сумки и любую ручную кладь проверяли на рентгене. Из-за этого на входе на станции возникли очереди.

Метрополитен отправил письмо губернатору Петербурга и министру транспорта Максиму Соколову, в котором признал неудачным опыт тотального досмотра пассажиров и попросил пересмотреть нормативную базу для этих правил. Соколов пообещал, что министерство примет меры, которые смогут обеспечить безопасность пассажиров без тотального досмотра на входе.

Кроме этого, метро оспаривает в суде все постановления Ространснадзора. Ленинский районный суд Петербурга отменил три постановления Ространснадзора об административных наказаниях в отношении подземки. Обжалование предписаний связано с организационными вопросами проведения проверки и оформлением предписаний, при этом сам факт нарушения требований транспортной безопасности остается и требует принятия мер по их устранению, говорится в сообщении Ространснадзора.

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