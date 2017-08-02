Ространснадзор настаивает на тщательном досмотре пассажиров в метро

Метрополитен отправил письмо губернатору Петербурга и министру транспорта Максиму Соколову, в котором признал неудачным опыт тотального досмотра пассажиров Антон Ваганов / Коммерсантъ

ГУП «Петербургский метрополитен» должен устранить нарушения транспортной безопасности, считает Ространснадзор. Очереди на входе на четыре станции метро, где были введены новые требования безопасности, показали неготовность службы контроля к новым условиям работы, говорится в сообщении Ространснадзора.

Петербургский метрополитен должен увеличить количество рамок-детекторов, организовать применение быстродействующих технических средств, обеспечить необходимое количество подготовленного персонала и взять на вооружение примеры успешной работы (например, Московского метрополитена), следует из текста , опубликованного на сайте Ространснадзора. Разработанный Петербургским метрополитеном план обеспечения транспортной безопасности оказался недостаточно отработанным как в части применения технических средств досмотра, так и в части подготовки персонала, считает ведомство. В Петербургском метрополитене не комментируют заявление Ространснадзора.

По итогам проверки, проведенной после теракта в метро 3 апреля, Ространснадзор признал петербургскую подземку небезопасной. Он вынес 16 постановлений о привлечении метро к ответственности по статье 11.15.1 КоАП (нарушение требований в области транспортной безопасности). Среди основных претензий – низкая квалификация служб контроля, отсутствие отдельных стационарных камер с аудиозаписью.

После проверки метро усилило контроль. На прошлой неделе на четырех станциях петербургского метро действовал усиленный контроль. Всех пассажиров отправляли на досмотр, а большие сумки и любую ручную кладь проверяли на рентгене. Из-за этого на входе на станции возникли очереди.

Метрополитен отправил письмо губернатору Петербурга и министру транспорта Максиму Соколову, в котором признал неудачным опыт тотального досмотра пассажиров и попросил пересмотреть нормативную базу для этих правил. Соколов пообещал, что министерство примет меры, которые смогут обеспечить безопасность пассажиров без тотального досмотра на входе.

Кроме этого, метро оспаривает в суде все постановления Ространснадзора. Ленинский районный суд Петербурга отменил три постановления Ространснадзора об административных наказаниях в отношении подземки. Обжалование предписаний связано с организационными вопросами проведения проверки и оформлением предписаний, при этом сам факт нарушения требований транспортной безопасности остается и требует принятия мер по их устранению, говорится в сообщении Ространснадзора.