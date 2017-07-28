Метро Петербурга смягчило режим досмотра пассажиров

Сумки и любую ручную кладь проверяли на рентгене, из-за чего возникали очереди как в досмотровой зоне, так и на входе на станции Е. Егоров / Ведомости

На станциях метро «Звенигородская» и «Электросила» прекращен тщательный досмотр пассажиров, служба безопасности проводит выборочную проверку, как и на всех остальных станциях метро. В этом убедились корреспонденты «Ведомостей». С сегодняшнего дня станция снята с тщательного досмотра, сообщил сотрудник службы безопасности, работающий на станции «Звенигородская».

С 23 июля на четырех станциях метро (также на «Спасской и «Крестовском острове») действовал усиленный контроль. Всех пассажиров, на которых срабатывали рамки металлоискателей, отправляли на досмотр. Сумки и любую ручную кладь проверяли на рентгене, из-за чего возникали очереди как в досмотровой зоне, так и на входе на станции. Ожидание достигало более 20 минут. В метрополитене объясняли эти меры требованиями транспортной безопасности и исполнением постановления правительства.

Внедрять тщательный досмотр пассажиров на других станциях в ближайшее время не планируется, сообщила представитель комитета по транспорту Петербурга. Почему был ослаблен контроль, она не объяснила. По постановлению правительства все станции метро должны работать в режиме тщательного досмотра, морально к этому надо быть готовым, добавила она. Получить комментарий представителя ГУП «Петербургский метрополитен» не удалось.

Сейчас рамки металлодетектора срабатывают практически на всех пассажирах. Руководитель петербургского метрополитена Владимир Гарюгин рассказывал «Фонтанке», что ГУП обращался с просьбой рассмотреть вопрос о снижении чувствительности рамок, но получил отказ.

Ространснадзор вынес 16 постановлений о привлечении метро к ответственности по статье 11.15.1 КоАП (нарушение требований в области транспортной безопасности) после тотальной проверки, вызванной терактом в метро 3 апреля. В результате проверки Ространснадзор пришел к выводу, что ни одна станция метро Петербурга не соответствует критериям безопасности. По данным «Фонтанки», в этих постановлениях перечислены все станции, взыскания по каждому из них составляют 50 000 руб. Метрополитен оспорил взыскания в Ленинском районном суде. Среди претензий Ространснадзора к подземке – низкая квалификация служб контроля на метрополитене (СКМ), указывает издание. Представители метро указывали в ходе слушания в суде об отсутствии должного числа организаций, аттестующих сотрудников.

Метропролитен внедряет основные каноны и постулаты нормативных актов по досмотру пассажиров на станциях с меньшим пассажиропотоком, объяснял Гарюгин «Фонтанке» тотальный досмотр. «У метро недостаточная численность сотрудников», - говорил он.