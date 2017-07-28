Стройки и инфраструктура

В Петербурге образовались пробки из-за разведенных мостов

Транспортная ситуация в метро усугубляется тщательным досмотром на четырех станциях

Из-за подготовки военно-морского парада в Петербурге образовались пробки. Сегодня с 9.25 до 13.20 в городе разведены четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий. Кроме этого до 12.00 было прекращено движение по Сенатской площади, части Английской набережной, Адмиралтейскому проезду и Адмиралтейской набережной. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», днем наиболее загружены были Свердловская набережная, Среднеохтинский проспект, Полюостровский проспект и др. Скорость движения по этим улицам не превышала 5-7 км в час. Пользователи соцсетей жалуются на большие пробки. «Репетиция нарушила все планы. Нельзя было это сделать ночью?», — жалуется один из них «В контакте». Военно-морской парад пройдет в Петербурге 30 июля. В этот день также разведут мосты с 09.25 до 11.50.

Проезд по центральному участку ЗСД сегодня бесплатный. По сообщениям участников группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», встали подъезды к ЗСД на Васильевском острове. По данным Яндекса, затруднено движение на Наличной и Уральской улицах в сторону Морской набережной. Местами «Яндекс.Навигатор» работает некорректно: на Университетской набережной автомобилей практически нет, но там как будто пробка; на Свердловской набережной, напротив, относительно свободно, но автомобилисты говорят об обратном, пишет «Водитель Петербурга».

Маршруты наземного транспорта из-за репетиции парада были изменены, но это не вызвало транспортных проблем, заявила представитель комитета по транспорту. Из-за внеплановой разводки мостов люди оставили машины и пересели на метро, нагрузка на станции увеличилась, говорит представитель ГУП «Петербургский метрополитен». Некоторые пользователи «В контакте» пишут, что спустились в метро впервые за долгое время, чтобы избежать заторов.

Больше всего нагрузка на четырех станциях метро, где сейчас действует усиленный контроль: «Спасской», «Звенигородской», «Крестовском острове» и «Электросиле». На этих станциях скапливаются очереди на входе, говорит представитель ГУПа. Сплошной досмотр действует на станциях с 23 июля: всех пассажиров, на которых сработали рамки металлоискателей, отправляют на усиленный досмотр. Сумки и любую ручную кладь отправляют на рентген. Ожидание достигает до 20 минут. Очереди на входе в досмотровую зону сохраняются весь день. В метрополитене объясняют эти меры требованиями транспортной безопасности и исполнением постановления правительства. Отменять тотальный досмотр на четырех станциях пока не планируется, говорит представитель метрополитена, не уточняя, когда тщательный досмотр будет введен на остальных станциях.

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