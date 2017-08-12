Трамп с супругой призвали прекратить насилие в Вирджинии

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В Шарлотсвилле утром в субботу по местному времени начались столкновения белых националистов и прочих радикальных группировок с выступающими против их действий гражданами Joshua Roberts / Reuters

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в субботу призвали участников столкновений прекратить насилие в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). Субботние выступления в Шарлотсвилле стали самой серьезной акцией ультраправых США за несколько лет.

Памятник преткновения Спор о судьбе конного памятника генералу Ли длится уже почти два года. Массовое движение за снос началось с петиции школьника-афроамериканца, и в апреле этого года городской совет одобрил снос и продажу памятника тремя голосами против двух. Решение временно приостановлено решением суда.

«Наша страна поощряет свободу слова, но давайте разговаривать без ненависти в сердцах. Насилие ни к чему хорошему не приведет», - написала Меланья Трамп в своем Twitter. Президент Трамп также заявил, что «подобного рода насилию не место в нашей стране». Президент США напомнил, что находится в Бедминстере, штат Нью-Джерси, и там даст пресс-конференцию о событиях в Вирджинии. «Но происходящее в Шарлотсвилле - это печально!» - отметил Трамп.

По данным The New York Times, в ходе столкновений в больницы доставлены восемь раненых. Газета сообщила, что при наезде автомобиля на участников антирасистских протестов около 21.00 мск ранены еще несколько человек. «Мы исполним обещания Дональда Трампа вернуть Америку американцам», - цитирует NYT бывшего великого магистра Ку-клукс-клана Дэвида Дюка, принимающего участие в волнениях. «Многие из белых националистов несут плакаты кампании Трампа», - отмечает газета.

В Шарлотсвилле в ночь на субботу по местному времени начались столкновения белых националистов и прочих радикальных группировок с выступающими против их действий гражданами. По городу прошло стихийное факельное шествие ультраправых активистов, сорвавшее согласованную умеренную акцию «Единство правых» против решения местных властей о сносе памятника главнокомандующему армии южан во время Гражданской войны Роберту Ли (1807-1870 гг.). Согласованная акция должна была состояться в полдень (19.00 мск), но ее пришлось отменить из-за резко накалившейся ситуации.

Полиция штата Вирджиния сообщила, что демонстранты распыляли перцовый спрей, и ей пришлось применить силу для разгона. Прошли аресты, количество арестованных не называется. Губернатор Вирджинии Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение.