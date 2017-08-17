Фургон наехал на пешеходов в центре Барселоны

Жителей города просят избегать района площади Каталонии PAU BARRENA / AFP

В центре Барселоны белый автофургон врезался в толпу. Инцидент произошел в районе пешеходной улицы Рамбла.

На месте происшествия работают медики и спасательные службы. Центр города оцеплен, магазины закрыты, движение наземного транспорта и метро остановлено. Жителей города просят избегать района площади Каталонии. Полиция просит не публиковать фото пострадавших из уважения к их родственникам.

Полиция расценивает наезд как теракт, сообщает AFP. По предварительным данным, один человек погиб, 20 человек получили ранения, передает El Pais. Издание отмечает, что водителю удалось скрыться с места преступления. По данным El Periodico, речь идет о двух погибших. Водитель, отмечает СМИ, двигался по тротуару зигзагами, стараясь сбить как можно больше пешеходов.

Одновременно СМИ сообщили, что в том же районе двое вооруженных людей напали на ресторан. По данным телеканала TV3, речь шла о ресторане Bar Luna de Istanbul в центре города. Однако позднее полиция Каталонии официально опровергла информацию о перестрелке, подтвердив, что при наезде фургона на толпу есть погибшие и раненые.