Вооруженный ножом мужчина ранил семь человек в центре Сургута

Нападавший был ликвидирован сотрудниками ППС, прибывшими на место происшествия Алексей Плаксин

Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Сургута. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу. В результате инцидента, по уточненным данным, семь человек получили ножевые ранения, все пострадавшие госпитализированы.

В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу уточнили, что сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы около 11.40 (9.40 мск) по местному времени. «От очевидцев поступила информация о том, что на улице Бажова неизвестный мужчина в маске наносит ножевые ранения прохожим», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

Нападавший был ликвидирован сотрудниками ППС, прибывшими на место происшествия. Его личность установлена, это местный житель 1994 года рождения. Имя преступника не называется. Данных о том, что произошедшее было терактом, нет. Полиция проверяет информацию о том, что нападавший мог страдать психическим расстройством.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль.

По данным «Интерфакса», четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. «По уточненным данным, по сообщению заместителя департамента здравоохранения Югры Владислава Нигматулина, четыре пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один в средней степени тяжести. Двум оказана помощь, и они отпущены домой», — сказал собеседник агентства в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

На YouTube появилось видео с место происшествия, на котором виден полицейский, а рядом с ним — тело, накрытое простыней.