В Ростове-на-Дону введен режим ЧС из-за пожара

Тушение пожара осложняет сильный ветер и крайне сухая и жаркая погода - в Ростове-на-Дону сегодня +33 градуса Сергей Пивоваров / «РИА Новости»

В Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара в самом центре города, сообщил официальный сайт Гордумы и администрации города. К месту пожара, на Нижегородскую улицу Ростова-на-Дону, выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По информации на 16.40 мск, пожар локализовать не удалось, площадь возгорания превысила 6000 кв. м. Кварталы частной застройки в зоне пожара отключены от газа и электричества, горят порядка 25 домов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замначальника ГУМЧС по области Евгения Кондратьева. «Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работают 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек», - сказал Кондратьев.

«Вечерний Ростов» пишет, что погорельцы уже пожаловались губернатору Голубеву на «черных риелторов», которые захотели построить элитные многоэтажки на месте их домов. По данным ростовской «Комсомольской правды», СКР отрабатывает версии поджога и неосторожного обращения с огнем, однако на 16.40 мск дело еще не возбуждено.

ГУ МЧС региона пишет, что сообщение о загорании частного дома по адресу ул. Нижегородская, 33, поступило в 12.52 мск, городской сайт называет адрес возгорания пер. Чувашский, 50, и время сообщения 12.44 мск. В зоне, ограниченной улицей и переулком, расположена плотная частная застройка. «По данным областного минздрава, к месту происшествия прибыло восемь бригад скорой помощи. За помощью к медикам обратились девять человек. Двое из них с ожогами госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону», - говорится в сообщении.

Тушение пожара осложняет сильный ветер и крайне сухая и жаркая погода - в Ростове-на-Дону сегодня +33 градуса. По данным очевидцев, в тушении участвуют четыре вертолета, в том числе три армейских, и пожарный катер. С места событий сообщали о сильных взрывах - вероятно, газовых баллонов или газовых магистралей.

По сообщениям местных СМИ, пожар охватил несколько кварталов частного сектора на Театральном спуске Ростова-на-Дону, в самом центре города, - ниже Театральной площади и монумента «Ростов - город воинской славы». Жители района, ограниченного Нижегородской, Орловской улицами и Чувашским переулком, считают причиной пожара поджог, пишет DonNews. По данным издания, жителям в последнее время предлагали покинуть дома с выплатой компенсации вдвое ниже рыночной стоимости, чтобы расчистить место под строительство. На Театральной площади запланирована фан-зона к чемпионату мира по футболу 2018 г.