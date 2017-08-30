Фальсификаторов выборов редко судят и сурово не наказывают

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Реальных виновников нарушений на выборах наказывают крайне редко Denis Sinyakov / Reuter

В России сильно недооценивают степень общественной опасности правонарушений в сфере выборов, следует из доклада движения «Голос», проанализировавшего несколько сотен судебных актов о привлечении к ответственности членов избиркомов за период с сентября 2016 г. по август 2017 г.