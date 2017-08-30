Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Фальсификация малонаказуема
Фальсификаторов выборов редко судят и сурово не наказывают
Эксперты «Голоса» изучили судебную практику по избирательным делам
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Реальных виновников нарушений на выборах наказывают крайне редко
Denis Sinyakov / Reuter
В России сильно недооценивают степень общественной опасности правонарушений в сфере выборов, следует из доклада движения «Голос», проанализировавшего несколько сотен судебных актов о привлечении к ответственности членов избиркомов за период с сентября 2016 г. по август 2017 г.
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