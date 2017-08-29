ЦИК выбрал разработчика концепции популяризации выборов президента Е. Разумный / Ведомости

Центризбирком сообщил, что победителем творческого конкурса на создание концепции информационно-разъяснительной кампании в период подготовки к проведению выборов президента в 2018 г. стала компания «ИМА-консалтинг» (входит в холдинг «Группа ИМА», президентом которого является политтехнолог Андрей Гнатюк).

Такое решение принято 29 августа тайным голосованием на заседании жюри по подведению итогов конкурса, говорится в сообщении ЦИК. Предложения об участии в конкурсе были направлены 15 крупным медиакомпаниям и pr-агентствам, уточняет пресс-служба ведомства, семь из них откликнулись на это приглашение. «Окончательное техническое задание будет сформировано с учетом замечаний, которые члены жюри посчитают важными в реализации информационно-разъяснительной деятельности ЦИК», - уточняет комиссия. Ранее зампред ЦИК Николай Булаев говорил «Ведомостям», что комиссия намерена делать ставку на «серьезные организации», имеющие опыт работы и реализации подобных проектов, такие как «Первый канал», ВГТРК, крупные информагентства.

Впрочем, компании «ИМА-консалтинг» опыта тоже не занимать: в 2007 г. она уже выигрывала конкурс ЦИК на оказание услуг по информированию избирателей в ходе федеральных кампаний 2007-2008 гг. Тогда среди прочего ЦИК получил несколько вариантов информационно-разъяснительных материалов, в числе которых было официальное информирование о дате голосования (слоган гласил «Найди время выбрать будущее»), эмоциональное информирование с использованием портретов россиян на фоне народных достижений («Голосует вся Россия»), информирование, адресованное молодежи («Голосуй, не комплексуй!»), мотивационное («Под лежачий камень вода не течет»), а также мобилизационное, агитационное и философское («Чтобы выбор был правильным, его надо сделать») направления.

В 2011 г. ИМА выиграла конкурс на разработку единого стиля оформления информационно-разъяснительных материалов к выборам депутатов Госдумы. В итоге агитационные материалы Мосгоризбиркома оказались очень схожи с рекламой партии «Единая Россия» - впрочем, ЦИК не усмотрел в этом нарушения, а председатель комиссии Владимир Чуров заявил, что использовать схематичные изображения города и социальных групп может любая партия.

В 2014-2016 гг., по данным организации «Трансперенси интернешнл», «ИМА-консалтинг» получил от столичных властей в общей сложности 52 контракта на 132,6 млн руб. на проведение социологических исследований, подразумевающих выявление точек социальной напряженности, организацию информационной кампании, консультационно-организационное сопровождение публичных слушаний.

Как рассказал «Ведомостям» гендиректор «ИМА-консалтинга» Вартан Саркисов, готовой концепции информационно-разъяснительной работы у его компании пока нет. Победить в конкурсе помогли «предварительные креативные проработки», но основная работа начнется именно сейчас — в результате ЦИК должен получить и протестировать несколько вариантов концепции. Она будет включать в себя как рекламные продукты, предназначенные к распространению по всем информационным каналам, так и план информационно-разъяснительной работы, направленной на повышение мотивации избирателя. Будут вестись мониторинг информационного поля, социологические исследования и взаимодействие с экспертным сообществом, говорит Саркисов. Однако окончательный формат этой работы еще должен утвердить ЦИК.