РБК: привлекать избирателей на выборы могут доверить Mail.ru

Как сообщает РБК, Кремль и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планируют подготовить digital-стратегию президентских выборов 2018 г. Главная ее задача – привлечь избирателей к выборам, а основным претендентом на реализацию стратегии является Mail.Ru Group. Об этом изданию рассказали два источника на телекомрынке, высокопоставленный источник в Кремле, собеседник, близкий к администрации президента, и источник, близкий к ЦИК.

Высокопоставленный источник в Кремле объяснил выбор Mail.Ru Group тем, что компании принадлежат основные социальные сети в стране («В контакте», «Одноклассники», а также одноименный поисковик). Как отмечает издание, популяризация выборов будет вестись под контролем ЦИК. Уже объявлен творческий конкурс на создание информационной концепции работы комиссии, одним из элементов должна стать и digital-стратегия. Сколько на это будет затрачено бюджетных средств, пока неизвестно. Высокопоставленный источник в Кремле предположил, что стоимость digital-стратегии «не заоблачная, менее 100 млн руб.». Он уверен, что этот проект выгоден и власти, и компании: «В Mail.ru Group всегда лояльно относились к властям и понимают, что Россия — их основной, если не единственный, рынок».

РБК отмечает, что окончательное решение о генконсультанте по интернет-продвижению выборов будет принято в сентябре. Источник, близкий к администрации президента, уверен, что проект достанется Mail.ru Group, если компания напишет хорошую стратегию. «А если нет, то будут другие», — отметил он.