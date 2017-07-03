В предвыборных регионах накапливаются новые риски

Сценарий выборов везде одинаковый, проблему конкуренции решают на этапе выдвижения, не давая возможности зарегистрироваться Д. Абрамов / Ведомости

Власть не дает четкий сигнал, кто из губернаторов больше отвечает федеральным приоритетам – сильные лидеры, которые справляются с вызовами, или технократы, не претендующие на что-то большее. Это сказывается и на губернаторских выборах, которые пройдут осенью в 16 регионах, говорится в ежемесячном докладе фонда «Петербургская политика». Отказ от конкурентного сценария ограничивает возможности для политического усиления победителей: врио губернаторов это учитывают, но по-разному выстраивают систему управления социально-политическими рисками.

Эксперты выделяют четыре типа поведения врио губернатора с точки зрения управления рисками: эти риски могут накапливаться (Калининградская, Новгородская, Рязанская, Свердловская и Ярославская области) или не накапливаться (Мордовия, Саратовская и Томская области, Севастополь), временно замораживаться (Бурятия, Марий Эл, Удмуртия, Кировская область) или снижаться (Карелия, Пермский край, Белгородская область). Так, в Калининграде молодой возраст Антона Алиханова ему не помог – напротив, накопилось раздражение местных элит. Андрей Никитин в Новгороде дистанцируется от происходящего в регионе, а его стиль управления не совпадает с тем, к чему там привыкли. Переназначение Евгения Куйвашева в Свердловской области было смазано «аппаратной войной» в отношении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. А в Ярославле Дмитрию Миронову не удалось установить коммуникацию с населением и элитами.

Конкуренция выше В ряде регионов «конкуренция сегодня выше, чем на губернаторских выборах пять лет назад», говорится в докладе «Конкуренция на губернаторских выборах – 2017», подготовленном политологом, членом высшего совета «Единой России» Дмитрием Орловым.

Врио действуют в соответствии со своим пониманием политики, но им не хватает сигналов по неким приоритетам, поясняет президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов: «Нет сигнала о том, как вести себя с элитами – нейтрализовывать их или создавать широкие коалиции. Не ясно, должна ли власть быть сильной независимо от реакции общественного мнения или пытаться сглаживать углы». Хотя, даже если такие сигналы последуют, трудно представить, что губернаторы принципиально себя изменят, считает эксперт: «Но, возможно, они повлияют на формирование команд после голосования, чтобы не копить риски к президентским выборам».

Во многих регионах накапливается раздражение, согласен политолог Александр Кынев: «Но это же еще не означает риски – есть инерция административной машины, которая будет обеспечивать нужный результат. Позиции врио не везде одинаковы: некоторым инерции достаточно, а есть те, кто даже в этих рамках чувствует себя некомфортно, потому что слишком большой скепсис у местных элит, как в Новгородской области». Сценарий выборов везде одинаковый, проблему конкуренции решают на этапе выдвижения, не давая возможности зарегистрироваться, говорит эксперт: «В этом году даже у кандидатов системной оппозиции есть проблемы, что напоминает 2014 г., когда в массовом порядке сильные кандидаты были вычищены на этапе регистрации». Система муниципального фильтра строилась под тотальный недопуск, напоминает Кынев: «Тогда кремлевские технологи успокаивали тем, что система плохая, но они в ручном режиме помогут. Система поменялась, тех людей уже нет на прежних постах, и теперь она работает в дистиллированном виде – фильтр есть, а компенсации нет». Такие выборы будут обесценены, уверен эксперт: «Выборы при низкой явке без конкурентов девальвируют результаты и усиливают позиции тех, кто выступает за отмену муниципального фильтра».-