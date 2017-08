Трампа обвинили в ущемлении прессы на высоком уровне в ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека неожиданно резко обвинил Трампа в ущемлении свободы прессы Joshua Roberts / REUTERS

Верховный комиссар ООН по правам человека, принц Иордании Зайд Раад Зайд аль-Хусейн сегодня неожиданно резко обвинил президента США Дональда Трампа в ущемлении свободы слова, пишет Reuters. По его оценке, «непрерывные нападки» Трампа на основные медиаагентства США и «демонизация» прессы представляют прямую угрозу ее безопасности.

«Называть эти организации "бесчестными" - означает наносить им огромный урон. Называть так журналистов - это ли не призыв к нападению на них?» - заявил верховный комиссар ООН, говоря о The New York Times, The Washington Post и CNN. «Достаточно странно осознавать, что свобода прессы, одна из основ не только конституции, но и внешней политики США на протяжении многих лет, подвергается нападкам со стороны президента США», - отметил он.

Также Зайд аль-Хусейн отметил, что Трамп делал «вызывающие обеспокоенность» заявления в адрес женщин, мексиканцев и других меньшинств, «допустил насмешку в адрес инвалида» и запретил службу в армии трансгендерам. Уподобив роль президента США в мире водителю автобуса, верховный комиссар ООН по правам человека заявил: «Такое чувство, что этот автобус несется вниз по горной дороге. Подобное поведение, с точки зрения прав человека, кажется лихачеством».

Белый дом пока не прокомментировал заявления Зайд аль-Хусейна.

На минувшей неделе Трамп раскритиковал освещение в прессе выступлений правых националистов в Шарлотсвилле и назвал журналистов «совершенно бесчестными людьми». «Прочитав переполненные неправдой и даже лютой ненавистью репортажи в некоторых умирающих изданиях, я не могу не спросить: за что? Все, что я хочу, - это сделать Америку снова великой!» - написал сам Трамп сегодня в Twitter.

