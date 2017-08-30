Трампа обвинили в ущемлении прессы на высоком уровне в ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека неожиданно резко обвинил Трампа в ущемлении свободы прессы
Joshua Roberts / REUTERS
Верховный комиссар ООН по правам человека, принц Иордании Зайд Раад Зайд аль-Хусейн сегодня неожиданно резко обвинил президента США Дональда Трампа в ущемлении свободы слова, пишет Reuters. По его оценке, «непрерывные нападки» Трампа на основные медиаагентства США и «демонизация» прессы представляют прямую угрозу ее безопасности.
«Называть эти организации "бесчестными" - означает наносить им огромный урон. Называть так журналистов - это ли не призыв к нападению на них?» - заявил верховный комиссар ООН, говоря о The New York Times, The Washington Post и CNN. «Достаточно странно осознавать, что свобода прессы, одна из основ не только конституции, но и внешней политики США на протяжении многих лет, подвергается нападкам со стороны президента США», - отметил он.
Также Зайд аль-Хусейн отметил, что Трамп делал «вызывающие обеспокоенность» заявления в адрес женщин, мексиканцев и других меньшинств, «допустил насмешку в адрес инвалида» и запретил службу в армии трансгендерам. Уподобив роль президента США в мире водителю автобуса, верховный комиссар ООН по правам человека заявил: «Такое чувство, что этот автобус несется вниз по горной дороге. Подобное поведение, с точки зрения прав человека, кажется лихачеством».
Белый дом пока не прокомментировал заявления Зайд аль-Хусейна.
На минувшей неделе Трамп раскритиковал освещение в прессе выступлений правых националистов в Шарлотсвилле и назвал журналистов «совершенно бесчестными людьми». «Прочитав переполненные неправдой и даже лютой ненавистью репортажи в некоторых умирающих изданиях, я не могу не спросить: за что? Все, что я хочу, - это сделать Америку снова великой!» - написал сам Трамп сегодня в Twitter.
Беспорядки в Шарлотсвилле после выступлений ультраправых
Joshua Roberts / Reuters
В Шарлотсвилле в ночь на субботу 12 августа по местному времени начались столкновения белых националистов и прочих радикальных группировок с выступающими против их действий гражданами
1/12
Steve Helber / AP
По данным The New York Times, в ходе столкновений в больницы доставлены восемь раненых
2/12
Joshua Roberts / Reuters
Газета сообщила, что при наезде автомобиля на участников антирасистских протестов около 21.00 мск ранены еще несколько человек
3/12
Steve Helber / AP
Полиция штата Вирджиния сообщила, что демонстранты распыляли перцовый спрей и ей пришлось применить силу для разгона
4/12
Alejandro Alvarez / News2Share via REUTERS
По городу прошло стихийное факельное шествие ультраправых активистов, сорвавшее согласованную умеренную акцию «Единство правых» против решения местных властей о сносе памятника главнокомандующему армии южан во время Гражданской войны Роберту Ли (1807-1870 гг.)
5/12
Steve Helber / AP
Губернатор Вирджинии Терри Маколифф объявил в городе чрезвычайное положение
6/12
Steve Helber / AP
«Многие из белых националистов несут плакаты кампании Трампа», - отмечает The New York Times
7/12
Joshua Roberts / Reuters
По сведениям телеканалов, в стычках участвовали сотни ультраправых активистов, включая членов Ку-клукс-клана и неонацистов. Fox News оценивал максимальное число радикалов в 6000 человек
8/12
Joshua Roberts / Reuters
Спор о судьбе конного памятника генералу Ли длится уже почти два года. Массовое движение за снос началось с петиции школьника-афроамериканца, и в апреле этого года городской совет одобрил снос и продажу памятника тремя голосами против двух. Решение временно приостановлено решением суда
9/12
Steve Helber / AP
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья в субботу призвали участников столкновений прекратить насилие в Шарлотсвилле. Трамп напомнил, что находится в Бедминстере, штат Нью-Джерси, и там даст пресс-конференцию о событиях в Вирджинии. «Но происходящее в Шарлотсвилле - это печально!» - отметил он
10/12
Steve Helber / AP
Прошли аресты, количество арестованных не называется
11/12
Steve Helber / AP
Субботние выступления в Шарлотсвилле стали самой серьезной акцией ультраправых в США за несколько лет