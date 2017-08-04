Моральный пьедестал

Россия по новому американскому закону – часть одной оси с Северной Кореей и Ираном.

Дональд Трамп, раньше всегда визировавший указы под телекамеры, отказался демонстрировать подписание закона о санкциях журналистам. И это объяснимо: документ ограничивает полномочия президента и противоречит тому, что Трамп-кандидат обещал своим избирателям. С Россией Трамп обещал дружить, воевать обещал с мигрантами и с законом «О доступном здравоохранении», принятым при Бараке Обаме. Исправить закон о здравоохранении, несмотря на контроль республиканцев в парламенте, не удалось, указы Трампа о запрете на въезд гражданам из стран исламского мира отменялись судами, а Россия вместо друга стала, буквально по закону, врагом США.

Если нужна была иллюстрация к тому обстоятельству, что власть президента в США ограничена, то вот она. Трамп пока не добился ни одного значимого успеха и остается одним из самых непопулярных президентов за все время замеров: сейчас, через полгода после прихода к власти, он слегка опережает Джеральда Форда, но отстает от всех остальных. Учитывая болезненную амбициозность Трампа в стремлении к достижениям и его ограниченную компетентность в политике, страшно подумать, на что он может пойти.

Полномочия американского президента в области применения военной силы огромны и парламентом ограничены только условно. Чтобы стало еще страшнее, вспомним, что в кабинете министров Трампа целых три отставных генерала (шеф администрации, министр обороны и глава совета национальной безопасности). Впрочем, на них как раз вся надежда, ведь главная задача образованного и профессионального военного в мирное время – предотвращать применение военной силы.

Есть обстоятельство, еще более серьезное, чем самовлюбленный достиженец без достижений. И проблема тут не в сознании одного человека, а в коллективном сознании американского истеблишмента и его готовности в XXI в. не моргнув оперировать понятиями вроде «оси зла». Авторы нынешнего законопроекта фразу Джорджа Буша уже не использовали, но думали похожим образом. В офисе спикера палаты представителей США упомянутые в законе три страны назвали «дурными игроками» (bad actors), но воспринимается это все равно как «ось». Нужно признать, что Трамп, не признающий моральных категорий в политике, конструктивнее высокоморальных членов конгресса.

Здесь нет места и даже задачи сравнивать уровень проблемности Северной Кореи, Ирана и России. Поразительно, что в XXI в., когда даже представители большинства традиционных религий отошли от практики клеймить как зло всех, кто к ним не принадлежит, эта традиция осталась в политике. Тот, кто записывает других в число «дурных», ставит себя на некоторый моральный пьедестал. Победа над «дурными» в этом случае зависит от качества пьедестала и от того, крепко ли стоит на нем «добрый игрок». У США достаточно финансовой мощи и влияния, чтобы добиваться соблюдения санкций (а это в санкциях главное), но это только сила. Между тем пьедестал ведь моральный, и высота его ровно такая, какой ее готовы видеть все остальные.