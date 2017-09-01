Международная жизнь
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Макрон больше не нравится

Президент Франции начинает непопулярные реформы

Это уже вызвало критику Эмманюэля Макрона и слева, и справа

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в четверг окончательный вариант реформ трудового законодательства. Теперь компании, где занято меньше 50 работников, а это примерно 95% компаний и половина рабочей силы страны, смогут обсуждать условия найма с работниками в обход профсоюзов, а крупные компании смогут заключать с профсоюзами более детальные соглашения. Эта реформа и снижение безработицы (сейчас ее уровень составляет 9,5%, в 2 раза выше средних показателей крупных экономик ЕС) – центральные обещания президента Эмманюэля Макрона. Два из трех крупнейших профсоюзов Франции без энтузиазма согласились с реформой, третий призывает французов выйти на массовые митинги 12 сентября. Макрон переживает сильнейшее падение рейтинга: его поддерживает лишь 40% французов.

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