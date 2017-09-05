Взятку Белых сочли маскировкой под взнос на избирательную кампанию

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в Пресненском суде Максим Стулов / Ведомости

Бывший губернатор Кировской области в 2014 г. просил одну из частей взятки от собственника «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) Юрия Судгаймера «в целях конспирации» на проведение своей избирательной кампании. Об этом на первом заседании по делу Белых в Пресненском районном суде заявило гособвинение. Экс-губернатор обвиняется в совершении двух эпизодов, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В 2016 г. о получении Белых взятки на избирательную кампанию сообщало агентство Reuters.

Белых на заседании заявил, что свою вину категорически не признает: «Все, что происходит, - это банальная провокация со стороны правоохранительных органов, построенная на основании показаний людей, которые находятся в зависимости от этих органов». Он добавил, что один из свидетелей, осужденный за мошенничество Альберт Ларицкий, трижды менял свои показания. Белых сказал, что готов по всем моментам дать пояснения, и попросил, чтобы его допросили первым. Адвокат Белых Марина Ярош заявила, что «при той методике конструирования взятки с поличным, когда и пакет, и ручки обработаны специальной жидкостью, невозможно было никому остаться без следов этой жидкости». «Белых не прикасался к денежным средствам. Картинка в СМИ закрепила взятку с поличным. Это идеальная провокация», - сказала Ярош. По ее словам, Белых была передана бутылка вина и поздравление с днем рождения. Гособвинение настаивает, чтобы первыми допросить взяткодателей. Судья заявила, что первым будет давать показания Белых.

Адвокат Андрей Грохотов заявил, что номера использованных в эксперименте купюр не совпадают с номерами в экспертном заключении, поэтому он попросил допросить эксперта и, возможно, назначить новую экспертизу. Также Грохотов заявил ходатайство о необходимости допросить экс-генерала ФСБ Олега Феоктистова, курировавшего дело Белых. Гособвинение считает, что такие ходатайства преждевременны. Судья также посчитал ходатайства преждевременными.

Согласно обвинению, которое зачитала прокурор, губернатор Кировской области обладал полномочиями подписывать контракты в сфере инвестиционной деятельности по освоению лесов. В частности, чтобы включать такие заявки в список приоритетных инвестиционных проектов. Компании «Нововятский лыжный комбинат» и «Кировлес» предпринимателя Альберта Ларицкого разработали инвестиционные проекты в 2009 г. Белых совершал действия в пользу Ларицкого, в частности, он подписал распоряжение правительства, утвердившее проект НЛК. Распоряжение было направлено в Минпромторг для включения проекта в перечень приоритетных. Были изданы распоряжения о предоставлении лесных участков НЛК по пониженной ставке аренды и без аукциона.

Белых для посредничества в получении взятки от Ларицкого привлек зампреда правительства Кировской области Сергея Щерчкова. Размер взятки был оставлен на усмотрение Ларицкого, однако он рассчитывал на взятку в особо крупном размере. Ларицкий опасался, что Белых может препятствовать ведению его предпринимательской деятельности, поэтому согласился на передачу взятки, для чего привлек посредника Владимира Сысолятина. Щерчков встретился с Сысолятиным, который передал ему 200 000 евро, тот передал эти деньги Белых. После этого Белых оказывал общее покровительство в пользу Ларицкого.

Позже Ларицкий познакомил Белых с бизнесменом Юрием Судгаймером, который приобрел у него УК «Лесхоз» (так был переименован «Кировлес») и НЛК в 2013 г. Белых на этой встрече сказал, что заинтересован в реализации инвестиционных проектов и что у него есть широкий круг полномочий для их поддержки. Судгаймер, будучи уверенным в поддержке Белых, осуществил дополнительные инвестиции в компании. Однако позже Белых сообщил, что заявки на инвестпроекты с изменением концепции работы предприятий Судгаймера не соответствуют нормативам и что проекты могут быть исключены из приоритетных. В марте 2014 г. Белых встретился с Судгаймером и потребовал взятку в 200 000 евро за бездействие, то есть ослабление контроля за ходом реализации инвестиционных проектов. В целях конспирации Белых, осознавая, что Судгаймер находится «в искусственно созданных им условиях», попросил взятку на расходы, необходимые для финансирования его избирательной кампании в 2014 г. Взятка была передана в мае 2014 г. в рабочем кабинете Белых. Белых совершал действия в пользу взяткодателя, заявило гособвинение, в частности, он знал о налоговых нарушениях НЛК, однако на встречах с руководством налоговой службы области говорил о том, что проверки негативно влияют на предпринимательскую деятельность. Однако позже он все-таки предписал исправить нарушения в ходе реализации инвестпроектов.

В апреле 2016 г. Белых решил потребовать еще одну часть взятки, о чем он заявил Судгаймеру в аэропорту Риги. Через посредников Белых получил первую часть взятки в 50 000 евро. Вторую часть взятки в 150 000 евро Судгаймер сам передал ему в июне 2016 г. в ресторане в Lotta Plaza в Москве, где Белых и был задержан.