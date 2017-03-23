Никите Белых предъявлено обвинение в получении еще одной взятки

В отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено второе уголовное дело о получении взятки, оно принято к производству и объединено с первым, сообщил в среду следователь в Басманном суде Москвы при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания Белых под стражей. По словам следователя, 17 марта Белых было предъявлено обвинение и он был допрошен, вину по обоим эпизодам он не признал.

Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов пояснил «Ведомостям», что по второму эпизоду Белых «якобы получил взятку от бывшего владельца Нововятского лыжного комбината (НЛК) Альберта Ларицкого, посредниками выступали бывший директор НЛК Владимир Сысолятин и бывший зампред правительства Кировской области Сергей Щерчков, требование о необходимости взятки якобы высказал Щерчков, три человека это подтверждают». На суде адвокат заявил, что действия Щерчкова должны быть квалифицированы как мошенничество, поскольку Белых ничего о взятке не знал: «С Ларицким у Белых был всегда прямой контакт, и посредники для общения не нужны». По его словам, «это история 2012 г.», а расследовался эпизод в сентябре 2016 г.: «Мы говорили, что Белых к этому отношения не имеет. Есть признаки того, что Щерчков, Сысолятин, Ларицкий освобождаются от уголовной ответственности. Крайним оказался Белых. Очевидно, что этот эпизод появился, чтобы любыми способами закрепить обвинительный уклон, поскольку дело разваливается».

Белых был задержан в июне 2016 г. и обвинен в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он лично и через посредника получил в сумме 400 000 евро за действия в пользу взяткодателя и контролируемых им предприятий и за общее покровительство.

Представитель СКР от комментариев отказался. По словам человека, близкого к следственным органам, вряд ли новый эпизод скажется на запрашиваемом сроке, но второе обвинение означает, что договориться о сделке со следствием или признании вины не удалось.

Правоохранители перестраховываются, потому что, когда принято решение о задержании, такие дела должны доводиться до логического завершения, считает политолог Андрей Колядин: «Логическим завершением может быть оправдательный приговор – и тогда ответственность несут те, кто принял решение о задержании. Или обвинительный – и тогда в резонансных делах должны быть стопроцентные гарантии, что приговор пройдет и устоит в апелляции. Поэтому они стараются подстраховаться и подкрепить первичное обвинение дополнительными обстоятельствами, всплывшими при расследовании».