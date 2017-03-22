Белых обвиняют во взятке в 200 000 евро – адвокат

В новом деле в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых речь идет о взятке в 200 000 евро, сообщил его адвокат Андрей Грохотов. «Якобы через кучу людей бизнесмен Эдуард Ларицкий передал Белых взятку», – сказал он. Посредником в получении взятки, по версии следствия, выступал Сергей Щерчков. Защитник добавил, что в настоящее время бизнесмен Ларицкий находится в сизо.

Грохотов отметил, что о «якобы новом эпизоде было известно еще в сентябре 2016 года». «Тогда никаких решений о судьбе этого эпизода еще принято не было. А вот сейчас, когда подходит срок содержания под стражей, надо достать какой-то нафталиновый эпизод», - пояснил он. По мнению Грохотова, новые эпизоды появляются, потому что «дело разваливается».

О том, что в отношении Белых возбуждено новое уголовное дело, сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания бывшего губернатора под стражей.