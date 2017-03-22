В отношении бывшего губернатора Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело

В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено новое уголовное дело о получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на слова судьи в Басманном суде Москвы.

«9 марта в отношении Белых было возбуждено дело по ст. 290 УК России. Следователь принял к производству данное дело, оба дела объединены», - огласила материалы дела судья.

22 марта Басманный суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста Белых до 24 июня 2017 г.

Белых был задержан 24 июня 2016 г. и арестован. Следствие считает, что он получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 000 евро за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство.