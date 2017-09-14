Замруководителя ФСИН обвинили в особо крупной растрате

Олегу Коршунову предъявлено обвинение по уголовному делу о растрате Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Заместителю руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову предъявлено обвинение по уголовному делу о растрате более 160 млн руб., сообщила сегодня официальный представитель СКР Светлана Петренко. «Коршунову... инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).», - сказала Петренко.

По данным следствия, Коршунов, возглавляя во ФСИН группу заупки товаров для госнужд, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. «В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн руб. Сегодня следствие планирует избрать обвиняемому меру пресечения», - пишет ФСИН.

Накануне Коршунова задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу о растрате. По данным ТАСС, Коршунова задержали во время отдыха на яхте, «Интерфакс» сообщал об изъятых в ходе обыска на московской квартире подозреваемого 3 млн руб., $10 000 и 4000 евро и коллекции дорогих часов. При задержании Коршунов сопротивления не оказывал.

РБК со ссылкой на постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности сообщает, что, по мнению следствия, Коршунов создал преступную схему вместе с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым «по похищению денежных средств, предназначенных для перечисления в бюджет РФ». По данным РБК, замдиректора ФСИН и Мухетдинов могли похитить свыше миллиарда рублей.

Источник в правоохранительных органах говорил «Ведомостям», что обыск у замдиректора ФСИН связан с уголовным делом о хищениях при строительстве сизо «Кресты-2».

Счетная палата (СП) недавно опубликовала отчет о проверке исполнения программы «Развитие уголовно-исполнительной системы». Из него следует, что ФСИН к 2017 году не завершила строительные работы на сумму свыше 30 млрд руб. В том числе расходы на строительство СИЗО «Кресты-2» в Колпино, Санкт-Петербург (12,7 млрд руб.) «осуществлены без достижения результата (объекты по завершению Программы не достроены и в эксплуатацию не введены)», - пишет СП.