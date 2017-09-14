Успех «Яблока» на выборах в Москве усилил разногласия в столичном отделении

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Лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин, который хочет выдвигаться в мэры Москвы, обвинял Каца в рейдерстве Максим Стулов / Ведомости

В конце сентября бюро «Яблока» может обсудить вопрос о вступлении в партию сторонников Максима Каца, сообщили два человека, близких к партии. Кац был соруководителем проекта экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, при поддержке которого в муниципальные депутаты в Москве прошли 266 кандидатов, включая 177 выдвиженцев «Яблока». 290 сторонников Каца подали заявление о вступлении в «Яблоко» еще осенью 2016 г., специальная комиссия партийных старейшин проводила с ними беседы, но летом вопрос был отложен на поствыборный период.

Лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин, который, как и Гудков, хочет выдвигаться в мэры Москвы, обвинял Каца в рейдерстве. В среду Митрохин вызвал Гудкова на дебаты, экс-депутат заявил, что к союзнику у него вопросов нет, Митрохин отреагировал репликой о потере Гудковым шансов на выдвижение (см. врез). Кац в ответ вновь призвал своих сторонников вступать в «Яблоко» и заявил, что будет в соответствии с уставом партии «снимать Сергея Сергеевича с должности». Однако в четверг зампред «Яблока» Николай Рыбаков сообщил, что кандидат в мэры определится после дебатов, а окончательное решение примет бюро.

«Скорее всего, сторонников Каца примут, но вопрос, какой у них будет статус - зарегистрированных членов или незарегистрированных. Последние не могут инициировать конференцию или выбирать председателя отделения», - поясняет собеседник в партии. «Массового приема не будет, мы же не самоубийцы - принимать сразу такую толпу с враждебными намерениями. Отделение дало им испытательный срок, будем смотреть, как они работают», - добавляет Митрохин. Старейшины остались довольны теми, кто подавал заявления, но не все, кто регистрировался в проекте Гудкова, - сторонники Каца, отмечает член «Яблока» Елена Русакова.

После выборов еще около 300 человек подадут заявления о вступлении в партию, полагает Кац. Он уверен, что по уставу партия должна была принять этих людей автоматически, но допускает проблемы с регистрацией: «Бюро принимает людей, а регистрирует - московское отделение. Но не может такого быть, что в партию вступят 700 человек, а зарегистрируют только 200». Основатель партии Григорий Явлинский поблагодарил авторов проекта и сказал, что ожидает дальнейшего сотрудничества, добавляет Кац: «Из 177 новых муниципальных депутатов, которые были выдвинуты «Яблоком», 154 человека привели именно мы. У нас серьезный вклад».

Заинтересованность в обновлении отделения может быть у Явлинского, но пока кадровых решений не будет, а смена руководства может произойти ближе к выборам в Мосгордуму 2019 г., считает политолог Александр Пожалов. Но Гудков и Кац неправы, когда приписывают себе успех независимых команд, считает он: «Проект внес вклад в прохождение тех, кто только что пришел в районную политику, в большинстве эти люди выдвигались от «Яблока», но они прошли по одному-два человека. А во многих выигранных муниципалитетах большинство получили команды районных активистов». Есть проблема перезагрузки и обновления демократических лидеров, рядовой же актив партий довольно подвижен, полагает политолог Александр Кынев: «У победивших демократических команд есть общий признак - критическое отношение к московской власти, но это все-таки разные команды. А то, что Гудков и Кац оказывали им помощь, - это еще не знак равенства».