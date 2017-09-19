Ураган "Мария" лишил крова премьер-министра Доминики

Ураган «Мария» за сутки усилился с категории один до категории пять и в ночь на вторник обрушился на государство Доминика, расположенное на одном из группы Малых Антильских (Наветренных) островов в Карибском море. К вечеру понедельника скорость ветра при порывах достигала 260 км/ч. Национальный центр по ураганам США, изучив вид «Марии» из космоса, допустил, что в ближайшие сутки ураган может еще больше усилиться, эксперты оценили его как «потенциально катастрофический». «Мария» - второй за месяц ураган категории пять после «Ирмы», который проходит по восточной части Карибского моря.
Как сообщил АР представитель полиции Доминики инспектор Пеллам Баптисте, после нескольких часов непрерывного дождя и порывистого ветра, срывавшего крыши с домов, было все еще опасно выходить наружу для оценки нанесенного ущерба. На тот момент данных о погибших у полиции не было. Рассмотреть из дома, что происходит снаружи, невозможно, объяснил ВВС проживающий в столице Доминики - Розо - журналист Кертис Мэтью.
Доминика - бывшая британская колония. Остров расположен примерно между Гваделупе и Мартиникой, его население составляет примерно 72 000 человек. Из-за урагана закрыты все порты Доминики и аэропорт.
Премьер-министр страны Рузвельт Скеррит вел онлайн-репортаж в Facebook о происходящем. Он сначала писал, что ветер очень сильный и совершенно безжалостный, затем описывал, как, судя по звукам, с домов вокруг срывает металлические крыши. Затем премьер сообщил, что у его дома сорвало крышу и здание затапливает. Час спустя он написал, что его спасли.
Вслед за Доминикой удары стихии ждут французские территории Мартиника и Гваделупе. Жителей Гваделупе предупредили о возможном затоплении больших территорий, жителей Мартиники призвали запастись водой и ждать отключений света и водоснабжения. Уровень угрозы на Мартинике повышен до максимального, «фиолетового уровня». Жителей деревянных или хлипких домов в Пуэрто-Рико призвали перебираться в более надежные укрытия. «Вы либо эвакуируетесь, либо погибнете, - заявил комиссар по вопросам гражданской безопасности Эктор Пескуэра. - Не знаю, как выразиться еще более доходчиво».
Страховая компания Munich Re составила список природных катастроф, вызвавших самые масштабные финансовые потери и самые крупные страховые убытки за последние 35 лет. Замыкает десятку засуха в США 2012 г. Общие финансовые потери оцениваются в $25 млрд, сумма страхового ущерба - $12 млрд
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Eduardo Verdugo / AP
Ураган «Вилма» обрушился на американский штат Флорида, а также на карибское побережье Мексики, Ямайку, Кубу, Багамские острова и Гаити в октябре 2005 г. Жертвами урагана стали 44 человека. Общие финансовые потери оцениваются в $22 млрд, сумма страхового ущерба - $12 млрд
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Blake Sell AVD/PN / REUTERS
Землетрясение, произошедшее на Тихоокеанском побережье США в 1994 г., унесло жизни 61 человека. Финансовые потери - $44 млрд, сумма страхового ущерба - $15,3 млрд
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Sakchai Lalit / AP
Наводнение в Таиланде в 2011 г. стало причиной смерти 813 человек. Финансовые потери - $43 млрд, сумма страхового ущерба - $16 млрд
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Kyodo / Reuters
Землетрясение в Новой Зеландии 2011 г. унесло жизни 185 человек. Финансовые потери - $24 млрд, сумма страхового ущерба - $16,5 млрд
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Lynne Sladky / AP
Ураган «Эндрю», затронувший Флориду, Лос-Анджелес и бушевавший на Багамах в 1992 г., привел к 62 человеческим жертвам. Финансовые потери - $26,5 млрд, сумма страхового ущерба - $17 млрд
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Smiley N. / AP
В 2008 г. ураган «Айк» привел к огромным разрушениям в США, на Кубе, Гаити, в Доминикане и на Багамских островах. Тогда жертвами стихии стали 170 человек. Финансовые потери - $38 млрд, сумма страхового ущерба - $18,5 млрд
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Seth Wenig / AP
Жертвами урагана «Сэнди» стали 210 человек. Стихия бушевала в октябре 2012 г. на Багамских островах, Кубе, в Доминикане, Гаити, Ямайке, Пуэрто-Рико, США и Канаде. Финансовые потери - $68,5 млрд, сумма страхового ущерба - $29,5 млрд
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Yomiuri Shimbun / AP
Землетрясение и цунами, разрушившие северо-восточное побережье Японии и вызвавшие аварию на АЭС в Фукусиме в 2011 г., унесли жизни 15 880 человек. Финансовые потери - $210 млрд, сумма страхового ущерба - $40 млрд
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Carlos Barria / Reuters
Ураган «Катрина», обрушившийся на США в 2005 г., практически стер с лица земли Новый Орлеан и унес жизни 1720 человек. Финансовые потери оцениваются в $125 млрд, сумма страхового ущерба - $60,5 млрд