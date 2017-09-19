Ураган "Мария" лишил крова премьер-министра Доминики

«Мария» за сутки резко усилилась и стала для восточных Карибов вторым кряду ураганом категории пять

Ураган «Мария» за сутки усилился с категории один до категории пять и в ночь на вторник обрушился на государство Доминика, расположенное на одном из группы Малых Антильских (Наветренных) островов в Карибском море. К вечеру понедельника скорость ветра при порывах достигала 260 км/ч. Национальный центр по ураганам США, изучив вид «Марии» из космоса, допустил, что в ближайшие сутки ураган может еще больше усилиться, эксперты оценили его как «потенциально катастрофический». «Мария» - второй за месяц ураган категории пять после «Ирмы», который проходит по восточной части Карибского моря.

Как сообщил АР представитель полиции Доминики инспектор Пеллам Баптисте, после нескольких часов непрерывного дождя и порывистого ветра, срывавшего крыши с домов, было все еще опасно выходить наружу для оценки нанесенного ущерба. На тот момент данных о погибших у полиции не было. Рассмотреть из дома, что происходит снаружи, невозможно, объяснил ВВС проживающий в столице Доминики - Розо - журналист Кертис Мэтью.

Доминика - бывшая британская колония. Остров расположен примерно между Гваделупе и Мартиникой, его население составляет примерно 72 000 человек. Из-за урагана закрыты все порты Доминики и аэропорт.

Премьер-министр страны Рузвельт Скеррит вел онлайн-репортаж в Facebook о происходящем. Он сначала писал, что ветер очень сильный и совершенно безжалостный, затем описывал, как, судя по звукам, с домов вокруг срывает металлические крыши. Затем премьер сообщил, что у его дома сорвало крышу и здание затапливает. Час спустя он написал, что его спасли.

Вслед за Доминикой удары стихии ждут французские территории Мартиника и Гваделупе. Жителей Гваделупе предупредили о возможном затоплении больших территорий, жителей Мартиники призвали запастись водой и ждать отключений света и водоснабжения. Уровень угрозы на Мартинике повышен до максимального, «фиолетового уровня». Жителей деревянных или хлипких домов в Пуэрто-Рико призвали перебираться в более надежные укрытия. «Вы либо эвакуируетесь, либо погибнете, - заявил комиссар по вопросам гражданской безопасности Эктор Пескуэра. - Не знаю, как выразиться еще более доходчиво».

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