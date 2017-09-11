«Ирма» обрушилась на США
Во Флориде без электричества осталось более 3 млн человек
В понедельник 11 сентября ураган «Ирма» обрушился на центральную Флориду. Над сушей он ослабел до второй категории с четвертой, однако опасность затопления из-за штормового нагона воды сохраняется
1/12
Штормовой нагон воды достигает высоты в 3 м на западном побережье полуострова
2/12
Тем, кто не успел покинуть опасные районы, рекомендовано оставаться на местах, потому что эвакуироваться уже поздно
3/12
Президент США Дональд Трамп сегодня объявил Флориду зоной стихийного бедствия и пообещал направить в третий по населению штат США все ресурсы федерального правительства
4/12
«Этот ураган обладает огромной разрушительной силой, и я прошу всех, кто окажется в зоне его действия, выполнять все указания властей. Собственность можно восстановить, жизнь — нет, поэтому вопросы безопасности должны стоять на первом месте», — обратился Трамп к гражданам
5/12
Более 3 млн человек в штате остались без электричества, сообщила 10 сентября крупнейшая энергетическая компания штата FPL
6/12
Шериф одного из округов американского штата Флорида посоветовал не открывать стрельбу в сторону урагана «Ирма». Таким образом он отреагировал на инициативу, с которой выступили несколько местных владельцев оружия, сообщает «Интерфакс»
7/12
Ураган в Майами
8/12
«Во Флориде урагана, сопоставимого с «Ирмой», не было 25 лет, – ужасается эксперт по природным катастрофам Nottingham Trent University Стивен Годби. – Но с тех пор и население, и активы существенно увеличились, а значит, и ущерб может быть больше»
9/12
Florida Power & Light Company закроет две атомные электростанции во Флориде, а фермеры могут потерять урожай на $1,2 млрд – во Флориде выращиваются помидоры, апельсины, фасоль, огурцы, кабачки и сахарный тростник
10/12
По силе «Ирма» превосходит ураган «Харви», который ранее обрушился на штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям
11/12
Barclays оценивает застрахованные убытки от урагана «Ирма» в $50 млрд, а при неблагоприятном сценарии – до $130 млрд. Lloyd of London говорит о $131 млрд убытков, некоторые эксперты полагают, что «Ирма» нанесет больший ущерб, чем «Харви», – $180 млрд.
12/12
Самые популярные галереи