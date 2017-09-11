«Ирма» обрушилась на США

Stephen Yang / Reuters

«Во Флориде урагана, сопоставимого с «Ирмой», не было 25 лет, – ужасается эксперт по природным катастрофам Nottingham Trent University Стивен Годби. – Но с тех пор и население, и активы существенно увеличились, а значит, и ущерб может быть больше»

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