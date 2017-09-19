За кандидата в президенты Семенова готов проголосовать каждый пятый избиратель

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«Настоящий» опрос показал, что в августе за Путина готовы были голосовать 48% от всех опрошенных и 60% – от намеренных участвовать в выборах-2018 Е. Разумный / Ведомости

За несуществующего кандидата в президенты Андрея Семенова, которого якобы поддержал Владимир Путин, готовы проголосовать 18% россиян – таковы результаты эксперимента, проведенного в августе «Левада-центром». Причем 15% опрошенных были готовы поддержать этого кандидата даже несмотря на то, что ничего о нем не слышали (см. график).

Эксперимент с вопросом-ловушкой было решено провести, поскольку в общественном мнении не выражено представление о возможном преемнике Путина, поясняет социолог «Левада-центра» Карина Пипия: «Эксперимент проводился для понимания того, насколько авторитет действующего президента распространяется на сферу электоральных установок россиян». Те 11%, которые говорят, что слышали о поддержке Семенова Путиным, не обязательно намеренно врут – «возможно, они не интересуются политикой либо дают социально одобряемый ответ», говорит социолог: «Но две трети россиян, не готовых проголосовать за этого кандидата, устойчивы к давлению большинства, и коллективные представления не оказывают существенного влияния на их мнение». По словам Пипии, подобные эксперименты будут проводиться и в дальнейшем. Ранее «Левада-центр» выдумал «Партию молодежи», которая в итоге обогнала по электоральному рейтингу некоторые реальные партии.

«Настоящий» же опрос показал, что в августе за Путина готовы были голосовать 48% от всех опрошенных и 60% – от намеренных участвовать в выборах-2018 (точно придут на участки 27% россиян, «скорее всего» – 30%). Лидера КПРФ Геннадия Зюганова назвали 3% респондентов, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и основателя ФБК Алексея Навального – по 2%. Наконец, более двух третей опрошенных хотят видеть Путина президентом и после 2018 г. – пять лет назад таковых было лишь 34%.

«Ответы на вопрос-ловушку показывают уровень социально одобряемых ответов, в данном случае это 11%, которые слышали о несуществующем кандидате. Кроме того, проявляется ядро безусловной поддержки позиции Путина и автоматической «трансляции» его рейтинга», – считает политолог Дмитрий Бадовский. По его словам, эффект доверия к позиции Путина был хорошо виден и в ходе губернаторских выборов, «где именно статус выдвиженцев президента и его поддержка позволили победить с результато м около 70% большому числу новых фигур». Но итоги эксперимента вряд ли можно как-то использовать, поскольку «вероятность выдвижения самого Путина, как все понимают, практически 100%-ная», отмечает эксперт: «Запрос на перемены во власти не касается самого президента, поскольку большинство хотело бы и дальше видеть его во главе государства. Однако граждане приветствуют политику президента по обновлению кадров во власти».

Политолог Андрей Колядин согласен, что эксперимент социологов свидетельствует об электоральном влиянии президента: «То же было на президентских выборах – 2008, когда Путин поддержал Медведева и он получил высокий процент». У граждан есть запрос на перемены через выборы, но существует и недоверие к выборам, считает эксперт: «Возвращение доверия к выборам через честность их проведения займет еще много времени. По результатам выборов заведено множество уголовных дел, но до некоторых чиновников необходимость честных выборов может не дойти – голова забыла, как фальсифицировать, а руки помнят».

Путин действительно поддерживаем существенной частью населения, фактор безальтернативности приводит к повторению его установок, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Не зря фотографируются с Путиным те, кто хочет избраться в региональные органы власти, или «Единая Россия» идет на выборы при его поддержке». Когда людей спрашивают, кто готов осуществить перемены, люди тоже вспоминают Путина, ссылается Колесников на исследование центра Карнеги: «Качественные исследования фокус-групп в Москве показали, что Путин – константа, от него ничего не ждут, с ним не связывают возможность перемен, но при этом не называют никого другого».-