Международные отношения
Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Курдистан не хочет быть иракским

Иракский Курдистан проголосовал за независимость

Проведение референдума осудили и соседние страны, и западные союзники курдов

После подсчета 10% бюллетеней 93% участников прошедшего в понедельник референдума высказались за независимость Иракского Курдистана от Ирака. США, ЕС и ООН не поддержали референдум, правительство Ирака заявило о непризнании его результатов, президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил прекратить транзит добываемой в регионе нефти. Реакция соседних Турции и Ирана особенно негативна из-за большого числа проживающих там курдов. Эти страны начали маневры в приграничных районах, причем в турецких учениях участвуют иракские войска, а парламент Ирака призвал отправить силы безопасности в спорные районы, в первую очередь в богатый нефтью Киркук.

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