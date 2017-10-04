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Елена Мухаметшина
Демократия

Президиум Верховного суда отказался отменить приговор Белоусову по «болотному делу»

Адвокат считает, что решение ЕСПЧ не исполнено

Президиум Верховного суда сегодня не отменил приговор по «болотному делу» в отношении Ярослава Белоусова.

Белоусов в 2014 г. был осужден на 2 года 3 месяца колонии. Он был признан виновным в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) 6 мая 2012 г. на Болотной площади и применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК). Направление дела в президиум Верховного суда стало возможным после постановления ЕСПЧ, в котором суд указал, что было нарушено право на справедливое судебное разбирательство.

«Приговор справедливый»

Замгенпрокурора России на заседании президиума Верховного суда заявил, что защита осуществлялась профессиональными адвокатами, он мог общаться с ними наедине, поэтому право осуждённого на защиту нарушено не было, сказал он. Митинг на Болотной площади из мирного собрания превратился в беспорядки, сопровождаемые уничтожением имущества и применением насилия в отношении представителей власти, поэтому уголовное преследование соразмерно содеянному и обусловлено угрозой массовой беспорядков, государство приняло адекватные меры, в том числе необходимые для защиты демократических свобод, сказал замгенпрокурора.

По его словам, приговор справедливый, был учтён характер преступления и личность осуждённого. Наказание было ниже низшего предела, было учтено состояние здоровья Белоусова и его роль в массовых беспорядках, поэтому нельзя признать наказание чрезмерно суровым, сказал замгенпрокурора. Он предложил возобновить производство по делу в виду новых обстоятельств, судебное решение в части продления меры пресечения Белоусову в виде заключения под стражей, вынесенное до постановления суда, отменить, а приговор и апелляционное определение оставить без изменения.

Адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский рассказал, что своим обращением они «не ставили политических целей», главное - добиться прекращения дела и отсутствия судимости. «Участие Белоусова в событиях было минимальным, и если оно имело место, хотя мы его не признавали, было обусловлено хотя бы тем, что Белоусов был студентом-политологом. Участие студента-политолога в митинге абсолютно нормально, ничто не свидетельствовало, что митинг перерастёт в беспорядки», - считает Аграновский. Он попросил выделить дело в части Белоусова в отдельное производство, и в этой части прекратить дело - отменить приговор и апелляционное определение.

Аграновский сказал «Ведомостям», что они направят обращение в Комитет министров совета Европы. «В отличие от решения по "Кировлесу" Навального, где хотя бы формально был отменён приговор, Россия не сможет заявить, что исполнила решение суда», - заявил он. ЕСПЧ, видимо, учтёт это решение президиума Верховного суда и по дальнейшим жалобам болотников тщательнее распишет постановление, заявил Аграновский.

Прецедентное дело

ЕСПЧ удовлетворил жалобу Белоусова в октябре 2016 г. Он признал нарушение права на справедливый суд. В решении ЕСПЧ также говорилось, что тяжесть назначенного Белоусову наказания была несоразмерна его проступкам. И что угрозы, на которые ссылались российские власти, – потенциальные гражданские волнения, политическая нестабильность и нарушение общественного порядка – не имели отношения к Белоусову лично. Кроме того, ЕСПЧ обозначил отсутствие должной медпомощи, ненадлежащие условия содержания в изоляторе, при перевозке в автозаке и нахождении в стеклянном «аквариуме» в Мосгорсуде. В качестве компенсации Россия должна была выплатить заявителю 12 500 евро.

Это решение стало первым для осуждённых по «болотному делу», где ЕСПЧ высказался не только относительно арестов и условий содержания под стражей, но и по существу приговора. А признание нарушения права на справедливое судебное разбирательство позволило обратиться в Верховный суд с просьбой об отмене приговора. В марте 2017 г. ЕСПЧ отказался направить дело в Большую палату и его решение вступило в законную силу. Белоусов направил ходатайство в Верховный суд с просьбой об отмене приговора в июне 2017 г.

В ЕСПЧ находится еще несколько групп жалоб участников болотного дела – они были поданы в разное время, большинство уже коммуницировано. В частности, в дело «Акименков и другие против России» объединены дела сразу семи осужденных по «болотному делу», по ним ЕСПЧ задал российским властям в прошлом году 26 вопросов.

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