Госдума будет разъяснять законы в социальных сетях

Есть общий тренд – заменять общение с избирателями виртуальными симуляциями, за которыми невозможно отследить качество, отмечает политолог Александр Кынев Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума к ноябрю запустит три образовательных проекта, призванных разъяснять гражданам законы, которые они не понимают. Запрос на это пришел от самих граждан через аккаунты палаты в соцсетях, которые заработали в апреле. Их пользователи «регулярно задают вопросы по различным инициативам и зачастую неверно интерпретируют принимаемые законы», говорит собеседник в аппарате. Объединенная редакция Госдумы по соцсетям стала проводить разъяснительную работу в «доступных формах», размещая видео, инфографику, графические карточки законопроектов. «Крайне важно в доступном виде разъяснять гражданам принимаемые законы, в противном случае это порождает непонимание и недовольство», – добавляет собеседник в аппарате.

Чтобы увеличить охват аудитории, Дума, во-первых, собирается в ближайшее время предложить совместный проект интернет-СМИ. Во-вторых, планируется запустить образовательный проект, в рамках которого Дума разъяснит самые непонятные для граждан законы. Для их выявления Госдума совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) проведут опросы граждан. По итогам опросов будут подготовлены карточки о самых непонятных законопроектах, на которых будет пересказываться их суть, эти же карточки РОЦИТ планирует предоставлять пользователям. Проект «#ДумаОтвечает» предполагает, что соцсети Думы станут дополнительной площадкой для объяснения законов. Любой пользователь сможет разместить свой вопрос не только под постами на страницах Госдумы, но и на своей личной странице, прикрепив хэштег «#ДумаОтвечает». Третий проект поможет собирать обращения граждан через соцсети, что, как утверждает сотрудник аппарата, не используется пока ни одним другим органом власти. Дума закажет специальное приложение, которое будет собирать всю необходимую для подачи обращения информацию и передавать ее в существующую систему по сбору обращений граждан.

Молодежь впереди Экспертный совет молодежного парламента при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ в июле предложил органам власти распространять информацию о своей деятельности через официальные аккаунты в социальных сетях.

Есть общий тренд – заменять общение с избирателями виртуальными симуляциями, за которыми невозможно отследить качество, отмечает политолог Александр Кынев. Опыт говорит о том, что памятки и комментарии к законам пишут чиновники и для чиновников, объясняет он. Ничего плохого в образовательной программе нет, но она не должна быть заменой живого общения с гражданами. За последний месяц каждую новость Госдумы в официальной группе в сети «В контакте» читали 10 000 человек, для сравнения: записи в аккаунте Владимира Жириновского набирают в среднем 49 000, говорит директор по технологиям агентства «Интернет-агитация» Валерий Соловьев. «Самый популярный пост за последний месяц как раз связан с карточками о законах, которые планирует продвигать РОЦИТ. При этом реакция подписчиков в комментариях оказалась скорее негативной, хотя для соцсетей это обычно», – отмечает эксперт. Он уверен, что запуск хэштега «#ДумаОтвечает» спровоцирует троллинг со стороны протестной аудитории – контенту Госдумы не хватает вирусности, креатива, он мало привлекает массового пользователя, но в сравнении с прежним созывом сделан шаг вперед.