Турецкие военные зашли в сирийскую провинцию Идлиб Osman Orsal / Reuters

Поздним вечером 12 октября на территорию Сирии вошла первая колонна турецкой военной техники, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на показания очевидца в провинции Идлиб и на двух бойцов сирийской оппозиции. ВС Турции начали создавать наблюдательные посты в зоне деэскалации в Идлибе, заявил турецкий генштаб. Его заявление передает агентство Anadolu. Целью военной операции Анкара называет снижение напряженности на северо-западе Сирии.

Посты наблюдения создаются «в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане». С их помощью Турция собирается контролировать и обеспечивать выполнение договоренностей о прекращении огня, доставках гуманитарных грузов и возвращения беженцев. Решение войти в Идлиб было принято по итогам разведывательной операции, котрую турецкие военные начали 8 октября.

В Идлиб вошла колонна из примерно трех десятков бронемашин, в ней больше 100 военнослужащих, в основном спецназовцев, пишет Hurryiet. Неназванные газетой эксперты считают, что Турция продолжит разворачивать контингент в Идлибе в ближайшие несколько дней.

Daily Sabah сообщила о репортаже Anadolu, которое опросило сирийцев в городе Дарат Изза. Опрошенные приветствовали грядущий приход турецких войск и выражали надежду, что с этого момента в регионе будет укрепляться мир и безопасность.

Представители России, Ирана и Турции договорились в Астане о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Работа в этом направлении ведется с начала мая. На данный момент действуют три зоны - на юго-западе страны, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, напоминает ТАСС.

В прошлый раз турецкие войска официально входили в Сирию в августе 2016 г. Анкара тогда заявила о проведении операции «Щит Евфрата». Ее целью называлось создание зоны безопасности на приграничной сирийской территории, до этого занятой ИГ (запрещено в России) и курдскими отрядами YPG. Совет национальной безопасности Турции объявил о завершении этой операции в конце марта 2017 г.

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