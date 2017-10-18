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Конституционный суд запретил поворот к худшему в спорах граждан с государством И. Руссак / Для Ведомостей

Акты, принятые коллегией Верховного суда, не могут служить основанием для пересмотра уже вступивших в силу решений нижестоящих судов. Об этом говорится в постановлении, оглашенном во вторник Конституционным судом. Поводом для проверки стали жалобы трех жителей Кемеровской области, просивших признать противоречащей Конституции норму Гражданско-процессуального кодекса (ГПК), согласно которой постановления пленума и президиума Верховного суда являются основанием для пересмотра дела по новым обстоятельствам. В свое время они выиграли споры с государством в судах, но после принятия коллегией по гражданским спорам Верховного суда определений по аналогичным делам с противоположными решениями вынесенные в пользу граждан решения были отменены, а некоторые из них оказались еще и должны государству.