Политика
Платный
Анастасия Корня
Безопасность и право
Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Пересмотр невозможен

Конституционный суд запретил поворот к худшему в спорах граждан с государством

Постановление КС касается судебных тяжб по социальным вопросам

Акты, принятые коллегией Верховного суда, не могут служить основанием для пересмотра уже вступивших в силу решений нижестоящих судов. Об этом говорится в постановлении, оглашенном во вторник Конституционным судом. Поводом для проверки стали жалобы трех жителей Кемеровской области, просивших признать противоречащей Конституции норму Гражданско-процессуального кодекса (ГПК), согласно которой постановления пленума и президиума Верховного суда являются основанием для пересмотра дела по новым обстоятельствам. В свое время они выиграли споры с государством в судах, но после принятия коллегией по гражданским спорам Верховного суда определений по аналогичным делам с противоположными решениями вынесенные в пользу граждан решения были отменены, а некоторые из них оказались еще и должны государству.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике