Конституционный суд запретил поворот к худшему в спорах граждан с государством
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Акты, принятые коллегией Верховного суда, не могут служить основанием для пересмотра уже вступивших в силу решений нижестоящих судов. Об этом говорится в постановлении, оглашенном во вторник Конституционным судом. Поводом для проверки стали жалобы трех жителей Кемеровской области, просивших признать противоречащей Конституции норму Гражданско-процессуального кодекса (ГПК), согласно которой постановления пленума и президиума Верховного суда являются основанием для пересмотра дела по новым обстоятельствам. В свое время они выиграли споры с государством в судах, но после принятия коллегией по гражданским спорам Верховного суда определений по аналогичным делам с противоположными решениями вынесенные в пользу граждан решения были отменены, а некоторые из них оказались еще и должны государству.
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