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Ольга Чуракова
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Госдума рассмотрит ужесточение наказания за пьяную езду

Сейчас пьяный водитель иногда получает такое же наказание, как трезвый

Госдума скоро рассмотрит вопрос об ужесточении наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к думскому руководству.

О том, что вопрос обсуждался руководством, знает и руководитель комитета по конституционному законодательству единоросс Павел Крашенинников. Такой вопрос в ближайшее время будет прорабатываться, отметил он: депутаты должны будут подготовить предложения. Ещё один собеседник в Думе отмечает, что возможны изменения в отягчающих обстоятельствах подобных ДТП: наказание с их учётом может стать строже. Несправедливо, что пьяный водитель получает такое же наказание, как и трезвый, в некоторых случаях, отмечает он.

Руководитель рабочей группы Госдумы по подготовке предложений об ответственности водителей за хулиганские действия и другие нарушения общественного порядка единоросс Анатолий Выборный говорит, что беспокойство по данной теме есть, но какие-либо законодательные изменения могут быть преждевременны: законодательство в этой области изменилось несколько лет назад, появилась уголовная ответственность за пьяную езду и правоприменительная практика ещё не сформирована. Выборный отмечает, что количество ДТП с участием пьяных водителей значительно сократилось.

Первый зампред комитета по конституционному законодательству единоросс Вячеслав Лысаков тоже пока не знает о готовящихся изменениях: изменений всегда недостаточно, но пока работа над поправками по данной теме не ведётся.

Он напоминает, что сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о залоге на транспортное средство. Рабочая группа Выборного вместе с этим готовит поправки по ужесточению наказания для любителей уличных гонок. Депутаты планируют распространить на гонщиков статью «Хулиганство» — наказывать за это предлагается лишением свободы и конфискацией автомобиля.

Сейчас наказание за пьяное вождение варьируется от штрафа в 30 000 руб. с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет до лишения свободы на срок до 2 лет при повторном правонарушении.

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