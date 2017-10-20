Степень Мединского – похороны репутации или торжество справедливости?

Окончательное решение в компетенции Минобрнауки, однако ранее министр образования Ольга Васильева высказывалась в поддержку Мединского Илья Питалев / РИА Новости

Сегодня президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) выступил против лишения министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Против лишения министра степени проголосовали 14 человек, «за» были шестеро. Окончательное решение в компетенции Минобрнауки, однако ранее министр образования Ольга Васильева высказывалась в поддержку Мединского. Что говорят об этом противники и сторонники министра?

Похороны репутации

«ВАК свою репутацию этим решением похоронил. А с Мединским как с историком всем все понятно», - заявил активист «Диссернета», один из заявителей о лишении Мединского ученой степени Иван Бабицкий.

Бабицкий говорит, что комиссия, которая должна быть создана в случае расхождения рекомендаций экспертного совета и президиума, должна дать мотивировочное решение. «Однако это не ставит под сомнение результат», - отметил он.

В ходе заседания ВАК один из представителей Мединского - Константин Аверьянов обвинил Бабицкого в низком уровне образованности, когда тот спросил, правда ли, что у Ивана Грозного был врач-бельгиец. Однако слова о враче-бельгийце есть в диссертации Мединского, и Бабицкий как раз уточнял у Мединского, до сих пор ли он считает, что Грозного лечил врач из Бельгии. Напомним, что Бельгия получила независимость в 1830 году.

По словам Бабицкого, когда председатель ВАК Владимир Филиппов объявил решение, некоторые из членов президиума стали аплодировать.

Подписать успеют

Член президиума ВАК и эксперт «Диссернета» Михаил Гельфанд говорит, что случаи, когда президиум ВАК не соглашается с решением экспертного совета, крайне редки. «Экспертный совет может не согласиться с решением президиума, потребовать собрать специальную комиссию. Однако, вероятно, за это время уже успеют подписать приказ об утверждении решения ВАК», - считает он

Не наука, а нюансы

Проректор РГСУ Николай Старостенков отметил, что президиум ВАК принял во внимание решения РГСУ, где защищалась диссертация, и Белгородского госуниверситета, диссовет которого счел, что Мединского не надо лишать степени. «Был своеобразный подход наших рецензентов. О науке речь не шла, здесь выставлялись частные обвинения, рассматривались нюансы, которые не имеют отношения к лишению или нелишению степени, а могут носить характер научной дискуссии. Ни одно из замечаний не касалось выводов, уроков и рекомендаций. Замечаний было много, но все они по частным сюжетам, а не по существу», - сказал он.

Историк с большой буквы

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков добавил, что был поставлен заслон открытию ящика Пандоры. «Представьте, что любой студент может написать кляузу на своего преподавателя. По сути, сегодня восторжествовала наука. <...> Сегодня стало понятно, что Владимир Ростиславович Мединский - это действительно историк, историк с большой буквы», - полагает он.

Счастлива, что закончилось

«Я очень счастлива, что все закончилось», - заявила сегодня министр образования и науки Ольга Васильева. В течение двух недель Минобрнауки примет решение о диссертации («Интерфакс»).

ВАК без степеней

Помощник президента России, бывший министр образования Андрей Фурсенко считает, что ВАК не должен нести функцию присуждения научных степеней.

«Было бы правильно, если бы ответственность за присуждение степени брали на себя не государственные или квазигосударственные структуры, такие как ВАК, а диссертационные советы научных организаций», - сказал Фурсенко, комментируя заседание по диссертации Мединского («Интерфакс»).