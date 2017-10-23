На ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напали в редакции

На ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом в редакции PhotoXpress

На ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом в редакции, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем Twitter.

Он заявил, что ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил ее в горло. «Она госпитализирована, ей поставлен катетер», – написал Венедиктов.

Венедиктов сообщил «Интерфаксу», что в настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится ведущая: «Мне известно, что она дышит». По словам врачей, угрозы для жизни Фельгенгауэр нет, говорится на сайте радиостанции.

Источник на «Эхе Москвы» рассказал «Коммерсанту», что Татьяна Фельгенгауэр самостоятельно дошла до машины скорой помощи. По словам источника «Интерфакса», журналистка госпитализирована в НИИ «Скорой помощи» Склифосовского, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.

Нападавший задержан охраной и передан полиции, уточняет «Эхо Москвы». «В данный момент МВД предупреждено о случившемся, в здании работает полиция», – добавил Венедиктов.

В правоохранительных органах ТАСС подтвердили информацию о нападении на редакцию «Эха Москвы». «Неизвестный ранил в шею журналистку. Его задержали и сейчас допрашивают. Мотивы преступления устанавливаются», – сказал собеседник агентства. По словам источника Republic в столичной полиции, нападавшего проверят психиатры, так как во время допроса он отвечал неадекватно.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что причиной нападения стал личный конфликт. Собеседник «Интерфакса» утверждает, что основная версия нападения – хулиганство. «По предварительным данным, напавший на Фельгенгауэр был знаком с журналисткой. Предварительно нападение не связано с журналистской деятельностью Фельгенгауэр. В качестве основной версии пока выдвигается хулиганство», – сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в редакцию ворвались двое мужчин, у одного из них был нож, а у второго – острый предмет.

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман рассказал «Медузе», что в редакцию ворвался один нападавший. По словам Бунтмана, мужчина прыснул из баллончика в лицо охраннику здания внизу, прорвался на этаж, напал на Фельгенгауэр и нанес ей ножевую рану. Он также добавил, что при задержании нападавший задел охранника, у него легкое ранение. «Тяжелее охраннику внизу, у него травмирована роговица глаза, но вроде бы он видит. Нападавший ничего не кричал, все было тихо и молча. Он подошел, приобнял и нанес ранение», – рассказал Бунтман.

Генпрокуратура «держит ситуацию на контроле», сообщил в своем Facebook официальный представитель ведомства Александр Куренной. «Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы». Коллегам с радиостанции – слова поддержки», – написал он, добавив, что говорил с Венедиктовым.

Главный редактор сайта радиостанции Виталий Рувинский опубликовал фотографии нападавшего в Instagram и Twitter.