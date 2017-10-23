Губернатор Мурманской области заявила о давлении со стороны правоохранительных органов

Марина Ковтун обещала не поддаваться и не уходить в отставку

Ранее досрочную отставку Ковтун прогнозировали два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей», оба говорили, что планировалось ее увольнение осенью этого года Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что на нее как на руководителя региона, а также на все региональное правительство оказывают «серьезное давление» правоохранительные органы. «В том числе оно выражается в массированных запросах, проверках и других акциях устрашения», - цитирует чиновницу ТАСС. Однако это не вынудит ее уйти в отставку, добавила она.

«Используется следующая технология: в карманные блоги сливается информация, густо замешенная на лжи и приправленная якобы документами служебного пользования, - цитирует ее РБК. - Эти псевдосенсации муссируются в блогосфере, на новостных сайтах и прочей околомедийной среде, а затем становятся поводом к проведению проверок по названным там фактам. И никого уже не волнует, что эти факты лживы и не находят подтверждения в ходе проводимых проверок. Как говорится, «ложечки нашлись, а осадочек остался». Она добавила, что на публикации в желтой прессе правоохранительные органы реагируют избирательно.

«Беспрецедентное давление» на нее и органы власти Ковтун связывает с «принципиальной позицией по целому ряду вопросов, в том числе по вопросу приватизации имущества на территории Мурманска, аффилированности ряда коммерческих структур к муниципальным чиновникам». «Очевидно, мне не прощают наведения порядка на рынке топливно-энергетического комплекса», - полагает она. Она не исключила, что давление на нее может усилиться. Действия силовиков она расценивает «как политический заказ и травлю» с целью дискредитировать существующую власть и заставить ее уйти в отставку. «Этого не будет, решение о судьбе главы субъекта принимает президент Российской Федерации», - напомнила она.

«Как глава региона, я не имею права оставлять эти действия без реакции, я не буду сидеть сложа руки, я непременно доведу свою позицию до высшего руководства страны и руководства правоохранительных органов. Такие возможности у меня есть», - заявила Ковтун.

Ранее досрочную отставку Ковтун прогнозировали два близких к Кремлю источника «Ведомостей». Оба говорили, что планировалось ее увольнение осенью этого года. При этом один из источников не исключал отставки по «жесткому сценарию» — с участием правоохранительных органов. В конце сентября Ковтун попала в рейтинге экспертов «Минченко консалтинг» в группу губернаторов, чья отставка наиболее вероятна. Составители рейтинга присвоили ей 6 баллов из 27 возможных.

20 октября Октябрьский суд Мурманска арестовал по делу о мошенничестве бывшего заместителя Ковтун Игоря Бабенко. В областной администрации он координировал работу исполнительных органов, отвечал за борьбу с коррупцией, взаимодействие с федеральными органами власти, информационную политику. Под его непосредственным контролем находился аппарат правительства Мурманской области, минюст региона, министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям региона, комитет по обеспечению безопасности населения Заполярья. 2 октября он уволился с должности вице-губернатора по собственному желанию. Вместе с ним правительство покинула руководитель аппарата правительства Светлана Поверичева.

С Бабенко по одному делу проходят бывший замруководителя аппарата правительства региона Эдуард Никрашевский и бывший замначальника управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгий Благодетельский. Следствие считает, что Бабенко создал преступную схему по заключению фиктивных контрактов между управлением по обеспечению деятельности правительства Мурманской области и подконтрольными подрядчиками, чтобы затем обналичивать бюджетные средства и впоследствии использовать по своему усмотрению.

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