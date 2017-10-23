Губернатор Мурманской области заявила о давлении со стороны правоохранительных органов

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Ранее досрочную отставку Ковтун прогнозировали два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей», оба говорили, что планировалось ее увольнение осенью этого года
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что на нее как на руководителя региона, а также на все региональное правительство оказывают «серьезное давление» правоохранительные органы. «В том числе оно выражается в массированных запросах, проверках и других акциях устрашения», - цитирует чиновницу ТАСС. Однако это не вынудит ее уйти в отставку, добавила она.
«Используется следующая технология: в карманные блоги сливается информация, густо замешенная на лжи и приправленная якобы документами служебного пользования, - цитирует ее РБК. - Эти псевдосенсации муссируются в блогосфере, на новостных сайтах и прочей околомедийной среде, а затем становятся поводом к проведению проверок по названным там фактам. И никого уже не волнует, что эти факты лживы и не находят подтверждения в ходе проводимых проверок. Как говорится, «ложечки нашлись, а осадочек остался». Она добавила, что на публикации в желтой прессе правоохранительные органы реагируют избирательно.
«Беспрецедентное давление» на нее и органы власти Ковтун связывает с «принципиальной позицией по целому ряду вопросов, в том числе по вопросу приватизации имущества на территории Мурманска, аффилированности ряда коммерческих структур к муниципальным чиновникам». «Очевидно, мне не прощают наведения порядка на рынке топливно-энергетического комплекса», - полагает она. Она не исключила, что давление на нее может усилиться. Действия силовиков она расценивает «как политический заказ и травлю» с целью дискредитировать существующую власть и заставить ее уйти в отставку. «Этого не будет, решение о судьбе главы субъекта принимает президент Российской Федерации», - напомнила она.
«Как глава региона, я не имею права оставлять эти действия без реакции, я не буду сидеть сложа руки, я непременно доведу свою позицию до высшего руководства страны и руководства правоохранительных органов. Такие возможности у меня есть», - заявила Ковтун.
Ранее досрочную отставку Ковтун прогнозировали два близких к Кремлю источника «Ведомостей». Оба говорили, что планировалось ее увольнение осенью этого года. При этом один из источников не исключал отставки по «жесткому сценарию» — с участием правоохранительных органов. В конце сентября Ковтун попала в рейтинге экспертов «Минченко консалтинг» в группу губернаторов, чья отставка наиболее вероятна. Составители рейтинга присвоили ей 6 баллов из 27 возможных.
20 октября Октябрьский суд Мурманска арестовал по делу о мошенничестве бывшего заместителя Ковтун Игоря Бабенко. В областной администрации он координировал работу исполнительных органов, отвечал за борьбу с коррупцией, взаимодействие с федеральными органами власти, информационную политику. Под его непосредственным контролем находился аппарат правительства Мурманской области, минюст региона, министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям региона, комитет по обеспечению безопасности населения Заполярья. 2 октября он уволился с должности вице-губернатора по собственному желанию. Вместе с ним правительство покинула руководитель аппарата правительства Светлана Поверичева.
С Бабенко по одному делу проходят бывший замруководителя аппарата правительства региона Эдуард Никрашевский и бывший замначальника управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгий Благодетельский. Следствие считает, что Бабенко создал преступную схему по заключению фиктивных контрактов между управлением по обеспечению деятельности правительства Мурманской области и подконтрольными подрядчиками, чтобы затем обналичивать бюджетные средства и впоследствии использовать по своему усмотрению.
Заменимые губернаторы
Станислав Красильников / ТАСС
Президент Владимир Путин 7 февраля принял досрочную отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля. Ранее источники «Ведомостей» назвали имя Наговицына в числе семи губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время
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Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя Бурятии назначен бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Цыденов – ближайший соратник министра транспорта Максима Соколова, говорит собеседник "Ведомостей" в транспортной отрасли. Он родом из Читинской области
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Валерий Шарифулин / ТАСС
6 февраля пресс-служба Кремля обнародовала указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пермского края Виктора Басаргина, который подал заявление по собственному желанию
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Сергей Портер / Ведомости
Врио губернатора Пермского края стал чиновник мэрии Москвы Максим Решетников. Решетников родился в Перми и начал там свою карьеру
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Дмитрий Астахов / ТАСС
Губернатор Новгородской области Сергей Митин (слева) объявил о досрочной отставке 13 февраля
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Донат Сорокин/ТАСС
В этот же день Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Новгородской области бывшего гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина
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Денис Гришкин / Ведомости
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил об уходе со своего поста 14 февраля
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Пресс-служба президента России /
Путин принял отставку Ковалева и назначил врио губернатора Рязанской области депутата Госдумы Николая Любимова. Единоросс Любимов родом из соседней Калуги, был главой города, председателем местного заксобрания и заместителем губернатора области. В Госдуме седьмого созыва входил в комитет по бюджету и налогам
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Игорь Подгорный / РИА Новости
Помимо перечисленных губернаторов среди тех, кто уйдет в отставку, источники «Ведомостей» назвали Александра Худилайнена (Карелия). 15 февраля он досрочно сложил полномочия и заявил, что не планирует идти на выборы
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Сергей Гунеев / РИА Новости
Временно исполняющим обязанности губернатора Карелии назначен директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, сообщил сайт Кремля
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Екатерина Штукина / РИА Новости
Леонид Маркелов, 16 лет возглавлявший Марийскую республику, подал в отставку по собственному желанию 6 апреля. Спустя неделю его задержали по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашевская» более 235 млн руб. за покровительство и содействие в получении господдержки. Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Марий Эл Маркелова до 12 июня. В суде Маркелов отверг обвинение в получении взятки. По его словам, после ухода с должности губернатора он собирался продолжить политическую деятельность
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Пресс-служба Президента России
Врио Марий Эл Путин назначил председателя Арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева. Евстифеев работал в полпредстве Приволжского федерального округа с июня 2000 г. по январь 2002 г., когда полпредом был нынешний первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а с конца 2003 г. делал карьеру в судебной системе
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Донат Сорокин / ТАСС
Под пристальным вниманием находится также Евгений Куйвашев (Свердловская область), сообщали источники «Ведомостей». 17 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области и назначил его же временно исполняющим обязанности главы региона. Никто из губернаторов, ушедших в отставку ранее, не был назначен врио губернатора
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Юрий Стрелец / РИА Новости
Новую серию отставок Путин открыл 25 сентября, когда утвердил уход губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Он получил пост спецпредставителя по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов
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PhotoXPress
Врио губернатора Самарской области до осенних выборов 2018 г. назначен делегированный Меркушкиным в Совет Федерации бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Азаров не может быть отнесен к классическим «молодым технократам», как принято позиционировать врио, назначенных в начале года: он работал мэром Самары и два года был в оппозиции Меркушкину, напоминает политолог Михаил Виноградов
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Григорий Соколов / РИА Новости
26 сентября президент принял досрочную отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В отличие от Меркушкина, Шанцев не получил нового назначения. Причины отставки Шанцева – возраст (70 лет) и отсутствие влиятельных заступников на федеральном уровне, объясняет близкий к Кремлю человек. Прежде Шанцева поддерживал бывший глава администрации президента Сергей Иванов, но теперь такого ресурса у него не оказалось, говорит собеседник «Ведомостей»
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Максим Стулов / Ведомости
Врио губернатора Нижегородской области до новых выборов назначен первый замминистра промышленности Глеб Никитин. Никитин и сенатор Дмитрий Азаров близки к госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, отмечает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». В Минпромторге, где Никитин работал с 2012 г., велико влияние Чемезова, поясняет он
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Илья Копыл
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке 27 сентября. Он сообщил об этом на встрече с правительством региона. Спустя два дня Путин подписал указ об освобождении Толоконского от должности. Толоконский руководил Красноярским краем всего три года — с сентября 2014 г. До этого он четыре года работал полпредом президента в Сибирском федеральном округе и 10 лет (с 2000 по 2010 г.) был губернатором другого региона — Новосибирской области. На посту губернатора Красноярского края Толоконский прославился своими публичными вокальными выступлениями
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Александр Паниотов / РИА Новости
Врио губернатора Красноярского края назначен Александр Усс, известный еще по предвыборной губернаторской кампании 2002 г. – тогда губернаторское кресло занял Александр Хлопонин
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VK Игоря Кошина
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Кошин подал заявление об отставке по собственному желанию досрочно
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Максим Стулов / Ведомости
Врио руководителя региона назначен замминистра экономического развития Александр Цыбульский
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Руслан Алибеков / NewsTeam / ТАСС
3 октября Путин принял отставку главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова по собственному желанию. Абдулатипов руководил Дагестаном больше четырех лет — с сентября 2013 г., до того несколько месяцев исполнял обязанности главы республики. Всенародных выборов губернатора в республике нет, его избирают депутаты народного собрания — за избрание Абдулатипова проголосовали 86 из 88 депутатов. Дагестан - один из сложнейших для управления регионов России из-за многообразия влиятельных национальных кланов
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Евгений Разумный / Ведомости
Преемник Абдулатипова Владимир Васильев - первый руководитель Дагестана из другого региона в постсоветской истории, он родился в 1949 г. в Клину. 68-летний Владимир Васильев занимает должность председателя фракции «Единой России» в Думе, куда он неоднократно избирался депутатом. До своего первого избрания в Думу в 2004 г. Васильев служил заместителем министра внутренних дел России
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Сергей Портер / Ведомости
Вечером 4 октября Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. В феврале 2012 г. Миклушевский стал врио губернатора Приморья после отставки Сергея Дарькина и с тех пор возглавлял регион
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Пресс-служба президента России
Исполняющим обязанности губернатора Приморского края назначен экс-гендиректор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко
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Евгений Разумный / Ведомости
6 октября президент принял отставку нынешнего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию. Городецкий три срока был мэром Новосибирска, а в марте 2014 г. был назначен исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области
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вологда.рф
В этот же день Путин назначил врио губернатора Новосибирской области мэра Вологды Андрея Травникова. Травников родился в 1971 г. в Череповце Вологодской области, в 1992–2006 гг. работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО «Северсталь»). В 2010 г. стал первым заммэра Череповца, в 2012 г. - заместителем губернатора Вологодской области. С ноября 2016 г. - заместитель полпреда президента в Северо-западном федеральном округе и мэр Вологды
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Алексей Мальгавко / РИА Новости
Президент Путин 9 октября принял в понедельник досрочную отставку губернатора Омской области Виктора Назарова – он стал девятым губернатором, сложившим полномочия с 25 сентября. Единоросс Назаров руководил Омской областью пять лет. Назаров – пример хорошего человека, оказавшегося на чужом месте: он не рвался в губернаторы, стал им во многом помимо своей воли, просто в силу принадлежности к определенной команде, говорит политолог Виталий Иванов
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Пресс-служба президента России
Врио губернатора Омской области назначен Александр Бурков, замруководителя думской фракции «Справедливая Россия», отвечавший в партии за организацию и проведение выборных кампаний. 50-летний Бурков стал еще одним профессиональным политиком, назначенным на пост губернатора в последние недели, отмечает политолог Евгений Минченко: «С 1994 г. участвует в выборах. Был кандидатом в губернаторы Свердловской области в 1999 г. и даже выходил во второй тур. Главный политический менеджер «Справедливой России»
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Владимир Смирнов / ТАСС
10 октября президент Владимир Путин досрочно отправил в отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила пресс-служба Кремля
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Евгений Разумный / Ведомости
Врио губернатора Ивановской области назначен замминистра экономического развития Станислав Воскресенский. Воскресенский – опытный чиновник. В 2008–2012 гг. Воскресенский работал в Минэкономразвития и занимал должность замруководителя ведомства. В 2012–2014 гг. он был заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. В 2014 г. Воскресенский вернулся в Минэкономразвития и стал отвечать за экономические отношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона